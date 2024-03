Fumer des cigarettes a un nouvel effet secondaire : les données sur la graisse viscérale

Un groupe de chercheurs de l’Université de Copenhague a comparé les données de plus de 1,6 million de fumeurs et a découvert que le tabagisme est associé à une plus grande probabilité de développer de la graisse abdominale viscérale, la plus dangereuse pour la santé.

Une des craintes les plus courantes parmi les fumeurs qui ne veulent pas ou ne peuvent pas arrêter de fumer est la conviction que s’ils parviennent à se libérer de la dépendance au tabac, ils seront inévitablement destinés à prendre du poids. En réalité, commencer à fumer ou continuer à le faire pourrait même augmenter la graisse abdominale, en particulier la graisse viscérale.

Un lien de cause à effet entre la cigarette et la graisse viscérale a été révélé par une vaste étude menée par le Centre de recherche de la Fondation Novo Nordisk sur le métabolisme de base de l’Université de Copenhague, spécialisé dans les maladies cardio-métaboliques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète sucré et l’obésité. L’étude, publiée dans le journal Addiction, a comparé les résultats de deux études à grande échelle menées en Europe, impliquant au total plus de 1,6 million de personnes.

Comment a été découvert le lien entre le tabagisme et la graisse viscérale

Cette recherche a révélé que commencer à fumer ou fumer tout au long de la vie augmente les chances de développer de la graisse abdominale. Plus précisément, il semble que le tabagisme augmente non pas tant la graisse sous-cutanée que la graisse viscérale.

La différence entre les deux est significative : la graisse viscérale est en effet la plus dangereuse pour la santé. Elle se concentre autour des organes internes et augmente ainsi le risque de développer différentes affections telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète. De plus, il n’est pas toujours facile de la reconnaître car, en s’accumulant en profondeur, elle peut également être présente chez les personnes minces.

L’analyse des variations de l’ADN causées par le tabagisme

Les chercheurs ont réussi à établir le lien entre le tabagisme et la graisse viscérale en étudiant si les personnes présentant des modifications génétiques liées au tabagisme avaient tendance à avoir une répartition différente de la graisse corporelle. Une fois cette corrélation confirmée, les chercheurs ont également examiné la présence d’autres facteurs tels que le contexte socio-économique et la consommation d’alcool pour s’assurer qu’ils n’influençaient pas la répartition de la graisse. Il est apparu que la plus grande prédisposition à la graisse abdominale chez les fumeurs n’avait aucun lien avec ces causes externes.

En étudiant la nature de la graisse abdominale, les chercheurs ont constaté qu’il s’agissait principalement de graisse viscérale, ce qui les a amenés à conclure à l’existence d’un lien entre la présence de modifications génétiques liées au tabagisme et des concentrations plus élevées de graisse viscérale.