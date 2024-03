Voici les options graphiques exclusives de Call of Duty: Warzone Mobile sur iPhone et iPad

Les appareils Apple les plus récents sont parfaitement capables d’exécuter Call of Duty: Warzone Mobile à 100% de leurs capacités graphiques, rapprochant ainsi l’expérience des consoles.

Image promotionnelle de Call of Duty: Warzone Mobile.

Call of Duty est depuis longtemps l’une des franchises les plus populaires dans le monde du jeu vidéo, que ce soit sur ordinateurs, consoles ou appareils mobiles. Sur Netcost-security.fr, nous avons déjà couvert la version mobile en parlant de la meilleure configuration pour en tirer le meilleur parti et de la prise en charge native de la manette sur iOS et Android pour ce titre.

Aujourd’hui, Call of Duty: Warzone Mobile est à l’honneur pour d’autres raisons, car selon nos informations provenant de PocketGamer, n’importe quel iPhone 15 Pro ou Pro Max et n’importe quel iPad avec puce M1 pourront exécuter ce jeu dans toute sa splendeur graphique. Cela signifie que la qualité sera presque celle des consoles, ce qui élève le jeu mobile à de nouveaux sommets.

Jouer sur mobile n’est plus réservé à un public occasionnel

Selon la source, les joueurs disposant des appareils mentionnés précédemment pourront profiter de Call of Duty: Warzone Mobile en résolution 2K, ainsi que de l’éclairage et du tracé des rayons quasi similaire à ce que nous pouvons voir sur les consoles de dernière génération. Et compte tenu de la puissance que les processeurs ARM d’Apple sont en train d’atteindre, cela était inévitable.

Cependant, Cupertino fait depuis longtemps la promotion de ses appareils en mettant en avant leur puissance et leurs caractéristiques les plus séduisantes. Et avec tout cela, nous pourrions nous attendre à un taux de rafraîchissement élevé et compétitif qui montrerait clairement que le jeu mobile n’est plus le territoire des joueurs occasionnels ou des fans de Battle Royale comme PUBG ou Garena Free Fire.

De plus, apporter un jeu comme celui-ci avec un tel traitement est une façon de se démarquer de la concurrence, ce qui pourrait signifier, à l’avenir, que nous pourrions voir des franchises encore plus importantes (comme Resident Evil ou Assassin’s Creed) représentées dans la bibliothèque de jeux d’Apple.

Le fait que Call of Duty: Warzone Mobile arrive avec autant de puissance, de fidélité graphique et de qualité n’est qu’un témoignage de quelque chose que NVIDIA a déjà déclaré en 2017 lorsqu’il a présenté l’un de ses SHIELD : les smartphones sont l’avenir du jeu vidéo. Et s’ils ne le sont pas totalement, ils ont au moins démontré qu’ils en font partie intégrante.