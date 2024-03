Chaleur des GPU exploitée pour créer des algues qui produiront de l’énergie

L’idée est prometteuse, et elle vient de l’une des plus grandes entreprises de centres de données en Europe qui souhaite exploiter la chaleur de ses cartes graphiques, ainsi que d’autres composants, pour cultiver une flore marine durable – mais ça en vaut la peine ?

Les centres de données produisent beaucoup de chaleur résiduelle qui pourrait un jour être recyclée et utilisée pour chauffer des millions de foyers.

Maintenant, l’entreprise française d’hébergement de données Data4 s’est associée à l’Université Paris-Saclay pour lancer un projet qui vise à utiliser la chaleur des centres de données pour cultiver des algues, qui peuvent ensuite être recyclées en énergie.

Le projet pilote, prévu pour commencer début 2024, sera testé dans la région parisienne et répond à l’impact environnemental croissant des centres de données, qui ont connu une augmentation annuelle de 35% du stockage de données dans le monde entier.

Les algues cultivées à partir du CO2 capturé seront recyclées en biomasse pour créer des sources d’énergie circulaires et seront également utilisées dans la production de bioproduits pour d’autres industries.

Selon une étude de faisabilité menée avec la start-up Blue Planet Ecosystems, l’efficacité de capture de carbone de cette méthode peut être 20 fois supérieure à celle d’un arbre.

Data4 affirme que l’utilisation de la chaleur résiduelle du centre de données pour la culture des algues est une alternative plus efficace à la pratique courante de l’utiliser pour chauffer les foyers avoisinants, qui utilise seulement 20% de la chaleur produite.

« Ce projet de biomasse augmentée s’attaque à deux des principaux défis de notre époque : la sécurité alimentaire et la transition énergétique. Cela nécessite une collaboration étroite entre tous les acteurs de la région d’Essonne, y compris Data4, pour développer un projet d’écologie industrielle authentique, dans le but de rassembler des ressources et de réduire la consommation dans la région. »