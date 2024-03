Une démo de jeu cyberpunk basée sur l’IA montre pourquoi les machines ne sont pas sur le point de remplacer les concepteurs de jeux

Remise en contexte: Convai Technologies est une startup axée sur le développement d’avatars d’IA conversationnelle pour le monde virtuel. Les personnages sont capables de mener des conversations ouvertes en temps réel et des actions indépendantes. Ils peuvent remplir des fonctions d’hôte ou de guide dans le métaverse ou les développeurs peuvent les utiliser comme PNJ dans un jeu – du moins c’est ce que prétend la société.

Convai (prononcé transmettre) s’est associé à Unity sur un jeu appelé Project Neural Nexus. Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne sur le thème du cyberpunk avec tous les tropes dystopiques que vous attendez du jeu de genre, y compris un lieu infusé de néons nommé de manière peu créative « Neo City » et des vêtements qui semblent tout droit sortis de Cyberpunk 2077.

Naturellement, le jeu fait un usage intensif des PNJ IA de Convai. L’ensemble du projet semble n’être rien de plus qu’une publicité interactive ou une preuve de concept pour la plate-forme « NPC intelligent » de Convai. Il s’agit d’une application intéressante de l’IA conversationnelle dans la mesure où vous pouvez vraisemblablement engager une conversation non scénarisée avec n’importe quel PNJ du jeu, mais la nouveauté s’arrête là.

À en juger par la bande-annonce que Convai a publiée hier (masthead), le projet Neural Nexus ne fera tomber personne. Comme mentionné, les visuels sont appropriés au décor cyberpunk dystopique et le jeu est censé utiliser le ray tracing en temps réel. Cependant, l’apparence est terne et délavée, contredisant les traditions cyberpunk typiquement vibrantes. Au lieu d’avoir l’air brillant et granuleux, il semble brumeux et surexposé.

Le pire, ce sont ces conversations non programmées et en temps réel. Chaque ligne de dialogue vous rappellera que vous parlez à une machine sans âme. Les voix sont assez naturelles. Ils n’ont pas cette qualité robotique hésitante comme le personnage de la bobine d’introduction ci-dessus. Le problème c’est que la livraison est plate et sans émotion. Cela ressemble à des développeurs ennuyés assis autour du bureau en train de lire des lignes entre eux.

Le combat a également l’air bizarre. Nous voyons un robot sauter pour attaquer un soldat, pour ensuite rester coincé dans les airs avant la coupure de la scène. Un autre robot frappe une signalisation vidéo qui explose avec trop de force et de pyrotechnie que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un panneau d’affichage électrique. Au lieu d’étincelles bleues et de fumée, on dirait que le robot a percé un réservoir d’essence.

Considérant qu’il s’agit d’une démo plus ou moins technologique, le projet Neural Nexus a certains mérites. Avec de nouveaux progrès, il pourrait potentiellement offrir un doublage plus convaincant. Les développeurs compétents pourraient également améliorer les visuels et le gameplay. Cependant, en tant que plate-forme de construction automatisée du monde, disons simplement que les studios feraient mieux de s’accrocher à leurs scénaristes. Avoir des conversations dénuées de sens avec des PNJ semble amusant pendant environ 5 minutes. La technologie doit cuire un peu plus.

