D’ici l’été, l’explosion d’une étoile dans le ciel sera visible à l’œil nu

La NASA prévoit qu’une des étoiles du système binaire T Coronae Borealis explosera d’ici septembre 2024. Ce phénomène, appelé nova, sera visible à l’œil nu dans le ciel. Voici ce qui se passe et où chercher l’étoile dans le firmament.

Crédit : Centre de vol spatial Goddard de la NASA

D’ici septembre 2024, selon les scientifiques, nous pourrons observer à l’œil nu l’un des spectacles astronomiques les plus fascinants de l’année : l’explosion d’une étoile dans le ciel. Au cœur de la constellation de la Couronne boréale, se trouve en effet un système binaire composé d’une géante rouge et d’une naine blanche (appelé T Coronae Borealis) qui donne régulièrement naissance à une nova. En termes simples, il s’agit d’une explosion stellaire particulière qui se produit généralement en présence de cette combinaison, la naine blanche étant « chargée » du matériau – principalement de l’hydrogène et de l’hélium – de l’étoile compagnon, jusqu’à ce que la pression et la température deviennent suffisamment élevées pour déclencher une fusion nucléaire incontrôlée extrêmement violente.

Dans le cas de T Coronae Borealis (ou T CrB), cet événement se produit tous les 80 ans environ. La dernière fois, comme le précise la NASA, cela s’est produit en 1946. Actuellement, selon les calculs des experts, le moment est venu pour observer à nouveau ce phénomène, qui devrait se produire d’ici septembre de cette année. Lorsque la naine blanche explosera, la magnitude (luminosité apparente) du système binaire passera de +10 à +2. Comme l’échelle de magnitude est inversée (les nombres plus bas, y compris négatifs, équivalent à une plus grande luminosité) et que la limite de visibilité pour l’œil humain est de +6, cela indique que lors de cet événement, la nova deviendra visible à l’œil nu. Le phénomène le plus intense durera plusieurs jours, pour progressivement s’affaiblir au cours des semaines suivantes. En termes simples, nous verrons apparaître dans le ciel une nouvelle étoile dans le firmament, dont la luminosité sera similaire à celle de l’étoile polaire (donc pas Véga ou Sirius, mais suffisamment brillante).

Crédit : Centre de vol spatial Goddard de la NASA

Pour rechercher la position dans le ciel de la (petite) constellation de la Couronne boréale, vous pouvez compter sur un planétarium virtuel tel que Stellarium. À cette époque de l’année, pendant la nuit, elle est visible à l’est, haute dans le ciel, entourée des constellations d’ et du Bouvier. C’est une région du ciel particulièrement riche en objets fascinants, tels que le merveilleux amas stellaire d’Hercule (M13) – vers lequel le célèbre message d’Arecibo a été dirigé – et l’étoile géante rouge Arcturus. Dans cette « zone », on trouve également les deux autres amas stellaires M92 et M3, ainsi que l’étoile Véga dans la constellation de la Lyre. C’est précisément dans ce bel angle de la voûte céleste que la nova de T Coronae Borealis apparaîtra. Bien évidemment, elle est constamment surveillée par les scientifiques, compte tenu de l’imminence du phénomène explosif.

Comme l’explique la NASA, les deux étoiles du système binaire sont suffisamment proches pour que « lorsque la géante rouge devient instable en raison de l’augmentation de la température et de la pression et commence à expulser ses couches externes, la naine blanche collecte ce matériau à sa surface ». « L’atmosphère basse et dense de la naine blanche » poursuit l’agence aérospatiale américaine, « devient finalement suffisamment chaude pour provoquer une réaction thermonucléaire hors de contrôle, ce qui produit la nova que nous voyons depuis la Terre ».

Il ne reste plus qu’à attendre les prochains mois pour voir apparaître un nouveau joyau lumineux dans le firmament, bien qu’éphémère. Pour la grande majorité d’entre nous, ce sera une occasion unique dans une vie, car le phénomène ne se produit qu’une fois tous les 80 ans, de plus, seules cinq novae récurrentes sont connues dans notre galaxie, la Voie lactée.