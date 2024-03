Le deuxième aperçu de ‘Furie: de la saga Mad Max’ rend hommage à la saga dont il vient

Ainsi a été créée Furiosa

En mai au cinéma, la deuxième bande-annonce de ‘Furiosa: de la saga Mad Max’ nous fait espérer le meilleur

La première bande-annonce de Furiosa : de la saga Mad Max nous a plu mais, en la réexaminant, la vérité est qu’elle montrait un certain abus du CGI, surtout après l’utilisation limitée dans Mad Max: Fury Road, également de George Miller, qui sera une fois de plus aux commandes de sa création durable.

Maintenant, cette deuxième avant-première nous permet de voir un peu plus d’un film qui sort dans seulement deux mois et qui racontera comment une petite fille est devenue Furiosa dans une nouvelle aventure d’action originale et indépendante qui révélera les origines du puissant personnage de Mad Max: Fury Road.

Son précédent film, datant de 2015, a reçu de nombreux prix lors de cérémonies et festivals de cinéma pour sa réalisation, son design visuel et ses effets spéciaux, remportant plusieurs Oscars, BAFTA et Critics Choice Awards, la plupart pour des raisons techniques.

De quoi parle Furiosa: de la saga Mad Max

Lorsque le monde s’effondre, la jeune Furiosa est arrachée du Green Place des Many Mothers et tombe entre les mains d’une grande Horde de Motards dirigée par le Seigneur de Guerre Démentus. Ravageant le Wasteland, ils rencontrent la Citadelle présidée par l’Immortan Joe. Alors que les deux Tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves tout en réunissant les moyens de retrouver le chemin de la maison.

Anya Taylor-Joy joue le rôle principal, et aux côtés de Chris Hemsworth, le film compte également Alyla Browne et Tom Burke. Le propre George Miller a écrit le scénario avec Nico Lathouris, qui était également co-scénariste de Mad Max: Fury Road.

Le film sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures et sortira dans notre pays le 24 mai 2024, seulement quelques jours après sa sortie internationale le 22 du même mois.