La floraison des cerisiers se produit toujours plus tôt qu’auparavant, anticipant de plusieurs jours la célébration de l’hanami au Japon et ailleurs. En 2021, par exemple, à Kyoto, le pic a été atteint en mars au lieu d’avril ; c’était la première fois en mille ans. Voici ce qui se passe.

L’hanami, la contemplation de la floraison des cerisiers (sakura), est l’une des traditions les plus fascinantes et populaires de la culture japonaise. Il n’est pas surprenant que ces dernières années, elle ait été exportée avec succès dans d’autres parties du monde, étant un moteur pour le tourisme lié à de véritables journées de fête en plein air. Étant donné qu’il s’agit d’un événement d’une beauté extraordinaire mais de courte durée, de quelques jours seulement, l’hanami est devenu la métaphore philosophique de profiter de l’instant présent, de l’ici et maintenant, à la lumière de la fugacité et de l’imprévisibilité de la vie. Cependant, ce phénomène suggestif n’est plus celui d’autrefois ; il est en effet profondément influencé par le changement climatique, qui continue d’anticiper de plus en plus sa manifestation.

Un événement qui peut être tranquillement qualifié d’historique s’est produit en 2021 à Kyoto, la ville aux mille temples, lorsque le pic de floraison des cerisiers s’est produit le 26 mars. Au cours des mille années d’histoire précédente, au cours desquelles l’hanami a été enregistré, cet événement s’est toujours produit en avril. Pour la première fois, donc, le pic de floraison s’est manifesté en mars. L’année suivante, en 2022, il a eu lieu le même jour, tandis qu’en 2023, il a avancé jusqu’au 30 mars. Pour 2024, la prévision de la floraison à Kyoto se situe entre le 24 mars et le 31 mars. À Tokyo, le pic est attendu le 29 mars, tandis qu’à Osaka, il se situe entre le 23 et le 31 mars. Sur l’île de Hokkaido, située au nord de Honshu (la plus grande île du Japon où se trouve Tokyo), il faudra attendre la fin avril. Dans d’autres parties du monde, comme au parc national de Washington, aux États-Unis, l’hanami s’est déjà produit.

Comme indiqué, ce phénomène est une conséquence directe du changement climatique, comme le montre la récente étude « Human influence increases the likelihood of extremely early cherry tree flowering in Kyoto » publiée dans la revue scientifique Enviromental Research Letters par une équipe de recherche internationale. Les chercheurs ont conclu que les cerisiers, à Kyoto, fleurissent avec environ 6 jours d’avance par communiqué à ce qu’ils auraient fait sans les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et autres gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. 5 jours supplémentaires sont liés à la chaleur des zones urbaines, qui est supérieure à celle des zones naturelles, en raison de la circulation, du chauffage et d’autres facteurs. Au total, actuellement, on observe un retard de 11 jours par communiqué aux délais normalement attendus. Dans les zones rurales, la floraison a été constante par communiqué au passé jusqu’aux années 80-90 du siècle dernier, tandis que dans les zones urbaines, elle a commencé à apparaître dès les années 50. La projection pour l’avenir est encore pire, car la floraison anticipée prévue est d’environ 1,2 jour supplémentaire tous les 10 ans. À l’avenir, nous aurons des cerisiers en fleurs au cœur de l’hiver. Cette situation augmente également le risque de floraisons extrêmement précoces, qui sont aujourd’hui 15 fois plus probables qu’auparavant, selon l’équipe d’experts dirigée par le Dr Nikolaos Christidis du Met Office britannique.

Crédit : MetOffice

Les floraisons précoces représentent un risque majeur pour les plantes (et les insectes) car elles peuvent être balayées prématurément par des gelées soudaines ; heureusement, les cerisiers ont un mécanisme de défense qui leur permet de fleurir seulement après quelques jours de températures chaudes, et pas seulement après une « flambée » de chaleur anormale. L’avance constante de l’hanami n’est qu’un des nombreux facteurs liés au changement climatique, considéré comme la principale menace existentielle pour l’humanité. Selon les experts, nous risquons des « souffrances inimaginables » à cause de cela dans un avenir proche et la civilisation telle que nous la connaissons aujourd’hui pourrait prendre fin dès 2050.