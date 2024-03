OpenAI se tourne vers un fonds des Émirats arabes unis pour soutenir son projet de développement de puces

Pourquoi est-ce important: OpenAI veut se libérer de sa dépendance aux puces NVIDIA, et le PDG Sam Altman estime que le meilleur moyen d’y parvenir est de développer sa propre activité de semi-conducteurs. Cependant, c’est une proposition coûteuse, alors Altman parcourt le monde à la recherche de leakers de fonds. Sa dernière étape est les Émirats arabes unis.

Si l’on en croit les sources anonymes, il semble qu’OpenAI soit sur le point d’obtenir le financement dont il a besoin pour lancer sa propre activité de semi-conducteurs, dans le but de réduire sa dépendance à l’égard de NVIDIA pour ses processeurs d’IA.

Selon un article du Financial Times, la société serait en pourparlers avec la société d’investissement publique d’Abou Dhabi MGX pour obtenir un support dans cette entreprise. Le rapport cite deux personnes proches des discussions.

MGX est un fonds récemment lancé et axé sur l’IA, présidé par le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, Cheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan. L’un de ses objectifs est de faire d’Abou Dhabi une plaque tournante du développement de l’IA, en utilisant à cette fin les ressources financières du pays.

Le rapport souligne les efforts continus d’OpenAI pour attirer les investisseurs alors qu’elle recherche des financements pour son entreprise ambitieuse, quoique coûteuse. Les estimations suggèrent que le projet pourrait nécessiter jusqu’à 7 000 milliards de dollars.

Depuis au moins 2022, OpenAI explore diverses options de développement de puces, envisageant des possibilités telles que la création de sa propre puce d’IA, l’acquisition d’un fabricant de puces, une collaboration plus étroite avec d’autres fournisseurs comme NVIDIA et la diversification de sa base de fournisseurs au-delà de NVIDIA.

Plus tôt cette année, des rapports ont révélé qu’Altman était en discussion avec des investisseurs, y compris le gouvernement des Émirats arabes unis, pour lever des fonds allant de 5 000 à 7 000 milliards de dollars pour une initiative technologique visant à remédier aux contraintes de la croissance d’OpenAI, notamment la pénurie de puces d’IA. Altman a nié avoir recherché 7 000 milliards de dollars spécifiquement pour le développement de puces, mais a reconnu que l’investissement requis serait substantiel.

Altman a souligné la nécessité d’accroître la capacité de l’industrie, déclarant sur X en février : « La construction d’une infrastructure d’IA à grande échelle et d’une chaîne d’approvisionnement résiliente est cruciale pour la compétitivité économique. OpenAI tentera d’aider.

nous pensons que le monde a besoin de plus d’infrastructures d’IA (capacité fabuleuse, énergie, centres de données, etc.) que ce que les personnes envisagent actuellement d’en construire. la construction d’infrastructures d’IA à grande échelle et d’une chaîne d’approvisionnement résiliente est essentielle à la compétitivité économique. openai va essayer de vous aider ! – Sam Altman (@sama) 7 février 2024

Les raisons derrière les ambitions d’Altman sont simples : il y a une pénurie de GPU nécessaires pour alimenter les logiciels d’OpenAI et les coûts associés au fonctionnement du hardware sont extrêmement élevés.

Altman s’est souvent plaint de la pénurie de puces, soulignant qu’OpenAI est sévèrement limité par la disponibilité des GPU, ce qui a entraîné des retards dans bon nombre de ses plans à court terme. Il a également souligné que la principale plainte des clients concerne la fiabilité et la rapidité de l’API, une grande partie du problème provenant de pénuries de GPU.

La disponibilité des GPU présente également des défis pour le réglage fin de l’API, car leur gestion nécessite des ressources informatiques importantes. De plus, le problème de disponibilité du GPU limite la capacité de son offre dédiée, qui propose aux clients une copie privée du modèle.

Ensuite, il y a les coûts à considérer. OpenAI s’appuie sur un superordinateur développé par Microsoft, qui utilise 10 000 GPU de NVIDIA, ce qui fait de ChatGPT un système coûteux à exploiter. L’analyste de Bernstein, Stacy Rasgon, estime que chaque requête coûte environ quatre cents. À plus grande échelle, si les requêtes ChatGPT devaient atteindre un dixième de l’échelle de recherche Google, cela nécessiterait initialement environ 48,1 milliards de dollars de GPU et environ 16 milliards de dollars de puces par an pour soutenir ses opérations.



