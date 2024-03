Le Canada a trouvé la manière de fournir de l’énergie à des milliers de foyers : les égouts de la ville

Il s’agit d’un engagement ferme pour fournir de l’énergie et de la chaleur à des milliers de foyers.

Les égouts de nos villes ne sont pas exploités de manière spéciale alors qu’ils ont un potentiel considérable.

Nous pensons généralement que les égouts de nos villes sont un endroit sale et désastreux où il ne vaut pas vraiment la peine de s’aventurer. Nous avons raison, mais ils ont aussi un potentiel assez étonnant en raison des conditions particulières entourant ce type de constructions. Les égouts existent depuis des millénaires et pourraient avoir un potentiel surprenant que nous oublions souvent. Maintenant, une équipe canadienne semble avoir trouvé la clé pour générer de l’énergie de manière surprenante et pourrait donner une utilité cachée à ce type d’infrastructures.

Pour cela, il faut se rendre à Vancouver, une ville qui a un objectif très clair : que toutes les sources de chaleur de la ville soient d’origine renouvelable d’ici 2030, ce qui fait de l’énergie thermique un élément fondamental.

Droit dans les égouts

À False Creek, un quartier de la métropole de Vancouver, ils ont trouvé un moyen assez original de tirer parti des eaux usées pour les utiliser comme source d’énergie renouvelable. Dans ce cas, l’objectif est de chauffer les foyers de milliers de personnes en utilisant l’eau des égouts et cela a été réalisé avec une efficacité supérieure à 300%, comme le souligne un article de la BBC.

Nous devons prendre en compte le fait que la ville de Vancouver fait de gros efforts pour décarboner son quotidien. L’eau chaude, la climatisation et le chauffage sont souvent à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre et une grande partie du pourcentage émis chaque jour dans l’atmosphère provient de cette source. Ainsi, leur objectif est de le freiner aussi rapidement que possible.

Par conséquent, ils essaient d’éviter le problème avec ce développement technologique très intéressant. Ils utilisent une centrale énergétique pour capturer la chaleur des eaux usées avant qu’elle n’atteigne les stations de traitement des déchets et la récupèrent pour la transmettre à travers un réseau de tuyaux d’environ huit kilomètres de long, fournissant de la chaleur à tout un quartier de Vancouver. Paradoxalement, ces eaux conservent généralement une température stable de 20°C, la température optimale pour la vie selon une étude.

Si l’on extrapole les données, on estime qu’en l’appliquant à l’échelle mondiale, cela pourrait permettre de chauffer des millions de foyers chaque année dans le monde entier, du moins tant que la science et la technologie continuent à nous faire oublier les radiateurs. Le principal problème réside dans l’infrastructure, car toutes les villes ne sont pas préparées à ce type de projet.

