Fusion de graphène et de diamants pour créer un matériau dur et conducteur qui semble futuriste

Le graphène est un matériau que beaucoup considèrent comme miraculeux, et lorsqu’il est combiné avec des diamants, il n’a pas de rival.

Tant le graphène que les diamants sont basés sur le carbone

Comme si cela sortait de la science-fiction, un groupe de chercheurs chinois a réussi à fusionner le graphène et le diamant dans un processus extrêmement exigeant pour créer un diamant incroyablement résistant mais également capable de conduire l’électricité. Cela s’applique aussi bien aux diamants synthétiques qu’à ceux naturels dont les méthodes d’obtention sont très complexes mais qui ont été améliorées au fil du temps.

Graphène et diamants, deux formes de carbone qui se renforcent mutuellement

Dans un article récent pour le PNAS, une nouvelle méthode de création d’un excellent conducteur électrique est détaillée. Il s’agit de mélanger du graphène et du diamant pour obtenir une manière optimale de conduire l’électricité tout en préservant la dureté optimale de ce type de matériaux. Il faut noter que le matériau le plus dur de la planète naturellement est le diamant, ce qui en réalité un allié inestimable pour les tâches nécessitant de la résistance. Le problème est que jusqu’à présent, il n’a jamais été possible de le rendre conducteur d’énergie.

Le groupe de scientifiques chinois provenant de différentes institutions de ce pays a utilisé des diamants synthétiques créés sur place (la Chine est le principal exportateur de ce type de matériau) et, en utilisant des composites de diamant et de graphène, les mélangent à des températures comprises entre 1300 et 1500 degrés, avec une pression de 12 gigapascals pour parvenir à faire naître ces diamants modifiés. Pour comprendre, 12 gigapascals constitue une pression gigantesque, car les conditions normales sur Terre nous maintiennent à des chiffres proches de 1013 hectopascals de pression (une pression plus élevée génère des anticyclones, tandis qu’une pression inférieure entraîne des dépressions).

Ainsi, un diamant d’environ 13 millimètres de diamètre et pas plus de 2 millimètres d’épaisseur est apparu, noir en raison du graphène. Ce matériau est donc ultra-résistant et permet également de conduire l’énergie, ce qui lui permet d’être utilisé dans des environnements où la survie d’autres objets est beaucoup plus compliquée. Les meilleurs exemples sont l’aéronautique et les vaisseaux spatiaux.

Cependant, il pourrait également avoir de nombreuses utilisations dans l’électrolyse et d’autres moyens de production d’hydrogène vert, donc son utilité ne fait aucun doute, bien qu’il soit probablement nécessaire de mener des recherches plus approfondies étant donné que son processus de production semble être assez coûteux.

En résumé :