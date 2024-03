Apple prévient d’un problème ! DMA rend moins coûteuse la création d’attaques sur iPhone et iOS

Il n’a pas été simple pour Apple de gérer les changements que l’Europe et le DMA ont imposés à l’iPhone, à iOS et aux autres produits de l’entreprise. En plus d’ouvrir la porte à de nouveaux stores d’applications, cela met également fin au monopole de la sécurité. Maintenant, Apple révèle que les changements pourraient rendre moins coûteuse la création d’attaques sur l’iPhone et iOS.

Depuis qu’on parle de changements à appliquer en Europe, Apple s’y oppose. Ces nouvelles règles rendent leurs systèmes plus ouverts à la concurrence, mais elles ont apparemment un côté moins positif et pourraient changer le paradigme de sécurité de ces systèmes, qui ont toujours eu des standards très élevés.

Apple a démontré à plusieurs reprises qu’en accordant cette apparente liberté aux utilisateurs, ils deviennent plus exposés et plus vulnérables aux attaques. Tout le monde ne bénéficiera pas de l’attention nécessaire et pourrait se retrouver confronté à des problèmes de sécurité, pouvant entraîner une perte de données ou un accès non autorisé.

En plus de ce scénario, Apple prédit également que ces attaques deviendront plus fréquentes et plus simples à réaliser. En disposant de systèmes dotés de trop de fonctionnalités, les attaques seront extrêmement simples à créer et seront donc moins chères et plus efficaces.

Ce qui nous inquiète, et cela se lit également dans le journal, c’est que les « coûts » d’une attaque sur iOS pourraient diminuer. Cela est dû à ces nouvelles façons potentielles d’attaquer les utilisateurs. Cela peut être fait via des stores alternatifs ou des méthodes de paiement alternatives. Il est possible que nous assistions à des attaques que nous n’avons jamais vues auparavant. Les coûts de développement d’un exploit iOS restent très élevés. Notre équipe du Security Lab essaie d’augmenter ces coûts de plus en plus afin que cela n’en vaut pas la peine pour les attaquants d’attaquer iOS. C’est quelque chose qui nous préoccupe actuellement. Nous ne savons tout simplement pas comment cela va évoluer. C’est pourquoi nous montrons aux personnes qui téléchargent des applications à partir de ces sources alternatives un écran spécial contenant plus d’informations. Avec le processus de reconnaissance, nous espérons que les utilisateurs maintiendront leur confiance.

Ces mots sont de Gary Davis, responsable de la protection des données d’Apple. Dans une interview, il a résumé son point de vue sur les risques du DMA. Son opinion est qu’il peut être moins coûteux de cibler les utilisateurs d’iPhone qui utilisent des méthodes de paiement et des stores d’applications non Apple.

Davis a évité de commenter les perspectives économiques des méthodes de paiement et de la concurrence sur le marché européen de l’iPhone, car cela ne relève pas de son expérience. Pourtant, ceux-ci semblent clairs et bénéfiques pour les utilisateurs.

Ce nouveau scénario auquel Apple est confronté en Europe pourrait devenir un sérieux problème de sécurité, en donnant aux utilisateurs cette liberté totale. En échange, ils doivent faire attention à la sécurité et essayer de se protéger