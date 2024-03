Inspiré par la technologie nazie, cet avion avec un moteur sans pièces mobiles peut révolutionner l’aéronautique

Pour l’instant, les tests du prototype ont été un succès retentissant

Le prototype a déjà été testé | Image: Wave Engine Corp

Un moteur d’avion sans pièces mobiles serait en train de prendre forme et aurait déjà réussi les premiers tests concluants pour le décollage et l’atterrissage. Il s’agit donc d’un moteur très intéressant qui pourrait révolutionner l’aéronautique avec un objectif clair en tête: être plus efficace et puissant que les moteurs actuels.

Un pari passionnant sur les moteurs sans pièces

Wave Engine Corp a lancé le développement d’une des technologies les plus ambitieuses dans le monde de l’aéronautique modern et pourrait avoir de nombreuses applications aussi bien dans le domaine militaire que civil. Il s’agit d’un moteur sans pièces mobiles à l’intérieur et qui attire l’attention par son design rétro-futuriste. En effet, il est en grande partie basé sur les technologies utilisées par les forces de l’Axe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il s’agit d’un moteur appelé pulso-jet qui produit une combustion par intermittence et ne possède aucune partie mobile perceptible. C’est pourquoi sa conception est extrêmement simple, ce qui le rend beaucoup plus facile à fabriquer et donc à distribuer. De plus, il promet une consommation de carburant beaucoup plus faible. Il est inspiré des moteurs à réaction utilisés par l’Allemagne nazie dans ses dernières conceptions et du missile autopropulsé V-1.

L’informatique prend de plus en plus d’importance dans l’aviation, c’est pourquoi nous avons maintenant des robots capables de piloter n’importe quel avion. Cependant, bien que cela ne soit pas le cas cette fois-ci, une partie de la tâche du moteur a été déléguée au contrôle par ordinateur. Cela existe depuis longtemps, mais dans les années 40, c’était impossible, donc des valves mécaniques étaient utilisées pour les vols de ce type d’avions ou de missiles.

D’autre part, cet avion a été testé sur un aérodrome et a réussi à atterrir, décoller et atteindre des vitesses de 300 km/h. Bien qu’ils affirment que ces vitesses ne sont pas concluantes et pourraient être beaucoup plus rapides, car actuellement cette technologie serait limitée à l’environnement dans lequel les tests ont été effectués.

De plus, selon la société elle-même, il peut utiliser différents types de carburants. Bien qu’ils n’aient mentionné que les carburants les plus couramment utilisés dans l’aéronautique, tels que l’essence, le kérosène et l’éthanol. Cependant, qui sait si à l’avenir, il pourrait avoir d’autres applications dans les vols utilisant l’hydrogène comme carburant pour l’aviation.

Cependant, ce moteur est encore à un stade de tests initiaux, ce qui signifie qu’une recherche plus poussée est encore nécessaire pour perfectionner la technologie et la porter à un nouveau niveau. Cependant, il est assez encourageant de voir à quelle vitesse et avec quelle efficacité le projet progresse, et il est possible que nous puissions le voir dans des applications commerciales plus tôt que prévu.

En résumé, voici les points marquants :