La FCC définit désormais le haut débit comme un minimum de 100 Mbps – 25/3 Mbps n’était tout simplement pas suffisant

Résumé: La Federal Communications Commission a fait face à une pression publique croissante pour réviser sa définition de l’Internet haut débit à haut débit, un besoin qui est devenu plus évident à mesure que la pandémie a accru la dépendance de la société à l’égard de l’Internet domestique. Cependant, les ambitions de la FCC vont au-delà des avancées actuelles. Son objectif à long terme est de promouvoir l’adoption généralisée de l’Internet gigabit.

Cette semaine, la FCC a établi une nouvelle norme minimale pour évaluer si les Américains ont accès à l’Internet haut débit. La mise à jour à 100 Mbps pour les téléchargements et à 20 Mbps pour les vitesses de téléchargement marque un écart significatif par rapport à la référence précédente de 25/3 Mbps fixée par la Commission en 2015. La nouvelle règle permet à la FCC d’évaluer de manière plus test les performances des fournisseurs de services Internet ( FAI) et les entreprises de télécommunications.

La décision, prise par 3 voix contre 2, révèle que de nombreux Américains, en particulier ceux des zones rurales et tribales, n’ont pas accès à un Internet suffisamment rapide, les fournisseurs de services ne parvenant pas à étendre leurs réseaux assez rapidement.

Selon le comuniqué de la FCC, désormais issu de la collecte de données sur le haut débit au lieu du formulaire 477, environ 24 millions d’Américains n’avaient pas accès au haut débit en décembre 2022. Ce chiffre inclut 28 % des Américains ruraux et 23 % des individus des zones tribales, à l’exclusion des satellites. prestations de service.

De plus, 36 % des résidents ruraux et 20 % de ceux vivant sur des terres tribales, soit 9 % de la population américaine, n’avaient pas accès au service mobile 5G avec des vitesses minimales de 35/3 Mbps. Au total, 45 millions d’Américains n’ont pas pu accéder aux deux normes.

Cette décision fait suite à une demande bipartite des sénateurs trois ans auparavant, exhortant la FCC à relever la référence à 100 Mbps pour les téléchargements en amont et en aval. La pandémie, qui a contraint de nombreuses personnes à travailler et étudier à domicile, a souligné l’importance cruciale de l’accès à Internet à haut débit et a mis davantage en évidence la fracture numérique.

La présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a commenté l’impact de la pandémie dans sa déclaration concernant la nouvelle politique. « La pandémie a mis en évidence de manière frappante notre fracture numérique », a-t-elle observé. De plus, les commissaires Geoffrey Starks et Anna M. Gomez ont salué le programme de connectivité abordable, une initiative visant à réduire les coûts du haut débit pour les Américains à faible revenu, qui devrait faire face à un manque de financement le mois prochain.

À l’inverse, les opinions dissidentes des commissaires Brendan Carr et Nathan Simington ont souligné les progrès réalisés par les télécommunications indépendamment des nouvelles réglementations et ont remis en question la méthodologie révisée de la FCC. Carr a noté : « À tous égards, des progrès significatifs ont été réalisés dans la disponibilité du haut débit. »

Pour l’avenir, la Commission encourage les FAI à s’efforcer d’élargir l’accès à des vitesses Internet de 1 Gbit/s pour les téléchargements et de 500 Mbps pour les téléchargements. En décembre 2022, 26 % des districts scolaires n’avaient pas atteint cette norme.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :