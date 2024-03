WhatsApp teste à nouveau les filtres de discussion

Nous avons la chance de découvrir de nouvelles fonctionnalités bêta de WhatsApp l’une après l’autre. WhatsApp a récemment ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités ces derniers mois. Et il semble que cette plateforme de messagerie populaire s’efforce de combler certaines fonctionnalités manquantes telles que les filtres de discussion.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler des filtres de discussion sur WhatsApp. WhatsApp a commencé à tester les filtres de discussion l’été dernier, puis ils sont apparus en septembre, mais ils ont rapidement été abandonnés et n’ont pas été intégrés à une version stable.

Récemment, WhatsApp a de nouveau commencé à tester la fonctionnalité de filtres de discussion. Nous avons obtenu la nouvelle fonctionnalité de filtres de discussion sur notre Galaxy S24 Ultra avec la dernière version bêta de WhatsApp (version 2.24.7.3). Nous avons vérifié sur quelques autres téléphones Android et iPhones, mais elle n’est pas encore disponible sur ceux-ci.

Il semble donc que la nouvelle fonctionnalité soit disponible pour certains utilisateurs. Mais cette fois-ci, le nombre d’utilisateurs semble plus important que lors de la dernière tentative. Il est donc possible que la fonctionnalité de filtres de discussion puisse être intégrée à la version stable cette fois-ci.

Parlons maintenant de la fonctionnalité. Ces nouveaux filtres de discussion apparaissent en haut de toutes les messages sur la page principale de WhatsApp. Il y a trois filtres au choix, Tous, Non lus et Groupes. Le filtre Tous sera sélectionné par défaut et affichera les messages normalement. Avec Non lus, seuls les contacts avec des messages non lus seront affichés, puis le filtre Groupes permet de voir les contacts de groupe.

La dernière fois que WhatsApp a testé cette fonctionnalité, il y avait un filtre Contact, mais il n’est pas présent cette fois-ci. Les nouvelles fonctionnalités de filtres aideront certainement certains utilisateurs, sinon tous. Si vous avez une longue liste de contacts sur WhatsApp, vous pourrez facilement trouver les messages non lus et de groupe sans devoir défiler indéfiniment. Cela peut ne pas être aussi bénéfique pour certains utilisateurs.