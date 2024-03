Les récifs coralliens endommagés peuvent être sauvés grâce à un paysage sonore sous-marin attrayant, suggère une étude

Remise en contexte: Les récifs coralliens sont des écosystèmes sous-marins construits par des colonies de polypes coralliens maintenus ensemble par du carbonate de calcium. Elles sont riches en biodiversité et sont parfois appelées « forêts tropicales de la mer ». Bien qu’ils occupent moins de 0,1 % de la superficie océanique mondiale, les récifs abritent au moins un quart de toutes les espèces marines connues.

Les chercheurs visent à stimuler une nouvelle croissance dans les récifs coralliens endommagés en les « baignant » dans des enregistrements sonores pris sur des récifs regorgeant de vie. Une étude récemment publiée décrit ce qui pourrait être une nouvelle méthode prometteuse pour restaurer des conditions saines aux récifs coralliens, offrant aux scientifiques la possibilité de sauver et de repeupler l’un des écosystèmes marins les plus vitaux.

On estime que la moitié des habitats des récifs coralliens de la planète ont disparu depuis 1950. Une combinaison mortelle de réchauffement climatique, de surpêche, de pollution et d’épidémies de maladies a contribué à cette situation désastreuse. Les chercheurs tentent désormais de restaurer les récifs endommagés en relocalisant des colonies de coraux élevés artificiellement et capables de résister au réchauffement actuel des eaux océaniques.

NadeÌÂge Aoki, chercheuse à la Woods Hole Oceanographic Institution dans le Massachusetts, propose une approche différente du repeuplement des récifs. Aoki et ses collègues se sont appuyés sur des études antérieures concernant les larves de coraux nageant vers les paysages sonores des récifs et ont développé leur propre engin sonore pour tester la nouvelle méthode.

Les chercheurs ont déployé un système de haut-parleurs sous-marins au large des îles Vierges américaines, dans la mer des Caraïbes, lançant ainsi une expérience impliquant trois récifs coralliens différents. Ils ont joué des effets sonores simulant une activité intense sur un seul récif, pour tester la réaction des larves de corail qu’ils ont relâchées dans l’eau de mer.

Après avoir diffusé les sons d’un récif sain pendant trois nuits, Aoki et ses collègues ont découvert que les larves de corail étaient, en moyenne, 1,7 fois plus susceptibles de s’installer sur le site où le son était diffusé. Les taux de fixation ont diminué à l’écart du système de haut-parleurs sous-marins, ce qui indique que la diffusion était effectivement responsable de l’augmentation des niveaux d’activité des larves.

Aoki a déclaré que l’étude a donné des résultats intéressants et prometteurs, mais que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si d’autres espèces de coraux peuvent bénéficier de paysages sonores sains sur les récifs et comment les nouvelles colonies se développent au fil du temps. Le but ultime, a souligné Aoki, doit être d’assurer la survie des nouvelles colonies de coraux.

Le biologiste marin Steve Simpson a noté qu’il utilisait les sons des récifs pour attirer les larves de poissons vers les récifs coralliens depuis 20 ans. Si nous parvenons à préserver l’écosystème des récifs coralliens en voie de disparition, estime Simpson, « nous pouvons tout sauver ».

