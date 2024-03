Ils ont découvert le premier superconducteur naturel de l’histoire: il présente des conditions surprenantes.

La miasita est un nouvel élément capable de conduire l’électricité de manière exceptionnelle

Ce qui est surprenant, c’est qu’il le fait étant totalement naturel | Image créée par intelligence artificielle

Dans le domaine de la physique des matériaux, le phénomène de la superconductivité a capturé l’intérêt des scientifiques pendant pratiquement des siècles. Cela s’explique en grande partie par le fait que les superconducteurs tels que le graphène peuvent avoir une utilité fondamentale dans le développement de la technologie actuelle. Le fait que certains matériaux puissent conduire l’électricité sans résistance est très utile pour tout cela, donc cela a toujours été une réalisation qui, si elle était achevée, pourrait nous mener à une nouvelle révolution technologique.

Un superconducteur naturel est apparu maintenant avec des conditions assez particulières et qui attire beaucoup l’attention de la communauté scientifique, quelque chose qui a été dévoilé dans un article de Communications Materials il y a quelques semaines. Il s’agit d’un superconducteur naturel connu sous le nom de miasite et qui a reçu l’étiquette de superconducteur non conventionnel.

Le jeu de la superconductivité implique les paires de Cooper qui leur permettent de se déplacer à travers les atomes désordonnés avec une grande facilité. Quelque chose qui n’était pas pris en compte dans les premiers modèles de superconductivité. Puis, quand ils ont réalisé que certains matériaux pouvaient conduire l’électricité sans aucune résistance, même si les atomes étaient désordonnés. C’est ce qu’on appelle un superconducteur non conventionnel, mais ce type d’éléments sont généralement artificiels.

En revanche, la miasite est un produit totalement naturel qui peut exister sans que la main de l’homme n’intervienne. De cette manière, cela est assez surprenant car il n’y a presque aucun élément naturel.

En résumé :