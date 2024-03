Astuce : votre compte WhatsApp a-t-il été volé ? C’est le moyen le plus rapide de le savoir

Avec de plus en plus de problèmes de sécurité et d’attaques émergeant dans des services tels que WhatsApp et autres, il est urgent de contrôler l’accès. Même en faisant le plus grand soin, il existe des situations qui échappent parfois au contrôle des utilisateurs et des comptes finissent par être volés. Dans le cas de WhatsApp, il existe un moyen très simple de savoir si le compte a été volé. Voyez à quelle vitesse c’est.

Chaque jour qui passe, nous sommes confrontés à de plus en plus de cas de comptes volés qui sont ensuite utilisés pour tromper d’autres utilisateurs. Ce n’est pas un processus compliqué et il s’agit la plupart du temps d’une certaine ingénierie sociale, dans laquelle même les plus attentifs finissent par se laisser prendre.

Ces situations ne sont pas toujours détectées et finissent par le rester pendant plusieurs jours, semaines, voire mois. Dans le cas de WhatsApp, il s’agit d’un scénario récurrent qui, en réalité, peut être contrôlé par l’utilisateur. C’est simple de savoir si votre compte est utilisé sur d’autres appareils et même par des personnes qui ne devraient pas l’utiliser.





Pour aider les utilisateurs, l’équipe de développeurs a doté cette application d’un outil simple à utiliser, mais très utile. Il vous permet de savoir sur quels appareils votre compte est enregistré et utilisé, ou même où il a été présent dans un passé récent.

Pour l’utiliser, et il ne suffit pas de soupçonner une situation abusive, vous devez ouvrir l’application WhatsApp. Ici, dans l’interface principale, vous devez cliquer sur les 3 points situés à droite, ce qui ouvre le menu principal. L’option qu’ils recherchent est celle appelée Appareils associés. Ils peuvent immédiatement voir où le compte est utilisé.





Avec cette liste, qui indique également l’heure de démarrage de la session, ils peuvent rechercher des appareils étranges ou des appareils qu’ils ne contrôlent pas. Il s’agit d’une liste qui ne prend en charge qu’un nombre limité d’appareils, dans le cadre des règles de WhatsApp. Lorsqu’ils trouvent une personne non autorisée, ils doivent immédiatement cliquer dessus puis choisir l’option Fin de session.

Comme nous l’avons déjà dit, il s’agit d’une option dans laquelle vous pouvez fréquemment parcourir et évaluer les appareils enregistrés. S’ils détectent une situation anormale, ils doivent immédiatement mettre fin à la session, éliminant ainsi les attaquants du compte WhatsApp. Vous pouvez également rechercher dans les conversations les messages étranges envoyés aux contacts et découvrir ce qui a été fait en votre nom.