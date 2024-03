Google Chrome bénéficie d’une protection en temps réel contre le phishing et les logiciels malveillants grâce à la fonctionnalité de navigation sécurisée améliorée

En un mot: Google a annoncé deux nouvelles fonctionnalités de sécurité pour son navigateur Web Chrome afin de faciliter la navigation sur le Web sans se soucier des logiciels malveillants et des escroqueries par phishing. La première est une mise à niveau significative de la fonctionnalité de navigation sécurisée existante, apportant une protection URL en temps réel aux ordinateurs de bureau et aux appareils mobiles. La seconde est un ensemble de mesures de protection par mot de passe pour améliorer la sécurité de Chrome sur iOS.

La fonctionnalité de navigation sécurisée de Chrome protège les utilisateurs des sites Web dangereux en téléchargeant une base de données d’URL malveillantes connues et en les comparant aux sites qu’ils visitent. Chrome met généralement à jour la liste toutes les 30 à 60 minutes. Malheureusement, cela n’a pas suffi à protéger complètement tous les utilisateurs, car un site malveillant moyen existe depuis moins de 10 minutes.

Ainsi, pour rendre la protection de la navigation sécurisée plus efficace, Chrome vérifie désormais les pages Web par rapport à une liste côté serveur de sites malveillants connus en temps réel. Si la vérification trouve une correspondance positive, le navigateur affichera un avertissement de risque de sécurité. En vérifiant en temps réel les sites par rapport à sa liste régulièrement mise à jour, Google s’attend à ce que Chrome bloque 25 % de tentatives de phishing en plus que la méthode précédente.

Google affirme que la nouvelle fonctionnalité respecte pleinement la confidentialité des utilisateurs et que personne d’autre que l’utilisateur ne saura quels sites et URL il a tenté de visiter.

« [The feature] utilise le cryptage et d’autres techniques améliorant la confidentialité pour garantir que personne, y compris Google, ne sache quel site Web vous visitez », indique l’annonce.

Bien que la protection en temps réel nécessitera un peu plus de puissance, la société affirme que ses ingénieurs ont travaillé pour garantir que l’expérience utilisateur ne soit pas affectée sur les versions de bureau et mobiles.

Chrome sur iOS recevra une mise à jour de sa fonctionnalité de vérification des mots de passe pour aider les utilisateurs à renforcer leur sécurité en ligne. Le navigateur mobile signalera désormais les mots de passe faibles et réutilisés et affichera une alerte chaque fois qu’il détectera un problème avec un mot de passe saisi par l’utilisateur. Chrome pour iOS signalait déjà les mots de passe compromis, mais la nouvelle fonctionnalité devrait désormais permettre aux utilisateurs de choisir plus facilement des mots de passe plus forts et plus complexes pour une meilleure sécurité.

Le mode de navigation sécurisée mis à jour est déjà disponible sur les ordinateurs de bureau et iOS et sera disponible sur Android plus tard ce mois-ci. La fonctionnalité améliorée de vérification des mots de passe a commencé à être déployée sur iOS, mais on ne sait pas quand ni si elle sera disponible sur d’autres plates-formes.

