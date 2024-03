Pornhub bloqué au Texas en raison des lois sur la vérification de l’âge

Qu’est-ce qui vient de se passer? Mauvaise nouvelle pour les résidents du Texas qui apprécient une visite relaxante à Pornhub. L’État rejoint la liste des endroits qui ne peuvent pas accéder au site Web de divertissement pour adultes en raison des lois locales qui obligent les sites pornographiques à vérifier l’âge des visiteurs, ce qui implique la transmission d’informations sensibles. D’autres sociétés appartenant à la société mère Aylo, notamment YouPorn et Brazzers, sont également bloquées au Texas.

Le Texas est impliqué dans une bataille juridique avec Pornhub/Aylo depuis que la société a poursuivi l’État l’année dernière pour tenter de faire cesser la loi sur la vérification de l’âge (et l’obligation d’inclure des avertissements de santé sur les sites pornographiques), arguant qu’elle violait les protections de la liberté d’expression. .

La semaine dernière, la Cour d’appel du 5e circuit a statué contre Aylo, citant une décision de 1968 de la Cour suprême des États-Unis interdisant la vente de hardware obscène aux mineurs.

Le Texas rejoint la Louisiane, le Mississippi, la Virginie, l’Utah, le Montana et la Caroline du Nord en exigeant que les sites pornographiques vérifient l’âge des visiteurs.

Aylo – anciennement appelé Mindgeek – affirme que la solution la plus efficace pour protéger les enfants est d’identifier les utilisateurs grâce à leurs appareils et d’autoriser l’accès à du hardware soumis à une limite d’âge sur la base de cette identification. Il affirme que transmettre les détails de sa carte d’identité chaque fois que quelqu’un souhaite visiter une plateforme pour adultes n’est pas la solution la plus efficace pour protéger les utilisateurs et mettra en réalité en danger les enfants et la vie privée, augmentant ainsi le risque de violations de données.

« Malheureusement, la loi du Texas sur la vérification de l’âge est inefficace, aléatoire et dangereuse. Non seulement elle ne protégera pas réellement les enfants, mais elle réduira inévitablement la capacité des créateurs de contenu à publier et à distribuer du contenu légal pour adultes et aura un impact direct sur leur capacité à partager des messages artistiques. ils veulent transmettre cela », a déclaré Alex Kekesi, vice-président de la marque et de la communauté chez Aylo.

PornHub s’est conformé à la loi sur la vérification de l’âge dans le premier État qui l’a mise en œuvre, la Louisiane, en utilisant l’application LA Wallet, une application mobile du gouvernement de Louisiane qui crée une version numérique d’un permis de conduire de Louisiane. Mais il a commencé à bloquer l’accès dans les États ultérieurs qui ont introduit les mêmes lois.

« Des sites comme PornHub sont en fuite parce que le Texas a une loi qui vise à les empêcher de montrer du hardware préjudiciable et obscène aux enfants », a déclaré le procureur général de l’État, Ken Paxton. « Au Texas, les entreprises ne peuvent pas se permettre de montrer du porno aux enfants. Si elles ne veulent pas s’y conformer, bon débarras. »

Aylo affirme qu’elle examine actuellement ses options avec son équipe juridique et qu’elle continuera de contester la loi du Texas. Attendez-vous à voir les téléchargements de VPN monter en flèche dans l’État, comme ce fut le cas dans d’autres régions où les sites ont été bloqués.

