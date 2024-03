Dévidoirses d’arrosage pour le jardin : Ce dont vous devez faire attention

Pour une propriété bien rangée, vous avez besoin d’un dévidoir de tuyau raisonnable, souvent appelé enrouleur de tuyau ou boîte de rangement de tuyau. Cependant, toutes les solutions ne conviennent pas parfaitement à vos besoins. Par exemple, une boîte de rangement de tuyau murale électrique peut être complètement surdimensionnée et coûteuse pour vous. Faisons le point dans notre guide…

Types de dévidoirs de tuyaux

C’est clair : une bobine de tuyau, également appelée enrouleur de tuyau ou porte-tuyau, sert à enrouler le tuyau d’arrosage et à garder les choses bien rangées. Mais il y a des solutions adaptées à des situations différentes :

Dévidoir de tuyau classique : excellent pour bien commencer

Le dévidoir de tuyau, également connu sous le nom de bobine de tuyau ou porte-tuyau selon le fabricant, est particulièrement adapté aux longueurs de tuyaux plus courtes, car plus la bobine accepte de mètres de tuyau, plus elle est lourde. Comme il n’a pas de roues pour le transport, un dévidoir de tuyau avec 50 mètres de tuyau peut être très lourd. Une manivelle pour enrouler rapidement le tuyau fait partie de l’équipement standard.

Il existe de nombreux enrouleurs de tuyaux simples. Vous n’avez pas besoin de renoncer à la bonne qualité même si le prix est bas. Ils conviennent aux petits et moyens jardins. (Photo : Gardena)

Chariot pour tuyau : pratique pour les grands jardins

Un peu plus de mètres ? Pour les tuyaux plus longs (30 mètres et plus) que vous souhaitez rendre plus flexibles, les chariots pour tuyaux sont recommandés. Ils sont équipés de roues pour un transport plus confortable d’un endroit à un autre. Une condition préalable est d’avoir des surfaces appropriées, sinon vous devrez transporter le chariot pour tuyau vous-même. Et en raison de leur construction plus robuste en aluminium ou en acier, ils sont généralement assez lourds. Une manivelle pour enrouler le tuyau fait également partie de l’équipement standard.

Il existe également des chariots pour tuyaux dans différentes gammes de prix. Ils acceptent de longs tuyaux et sont plus faciles à déplacer. (Photo : Geka)

Boîte de rangement de tuyau murale : pour plus de confort

Que ce soit une boîte de rangement de tuyau murale, un enrouleur de tuyau mural, un support mural pour tuyau, un enrouleur de tuyau mural ou une bobine murale de tuyau, peu importe comment on les appelle, ils sont fixés à un mur de la maison. Plus long est le tuyau requis, plus lourde est la bobine de tuyau. Cela signifie aussi qu’une fixation suffisamment solide est nécessaire. Fixer une boîte de rangement de tuyau murale lourde sur un vieux hangar n’est peut-être pas la meilleure idée. De nombreuses boîtes de rangement de tuyau murales sont conçues pour des longueurs de tuyau de 50 mètres ou plus.

Par exemple, vous pouvez fixer une boîte murale directement sur le bâtiment. (Photo : Gardena)

Autres variantes : montage au sol et luxe électronique

Des fabricants comme Gardena proposent également des modèles spéciaux de dévidoirs de tuyaux. Gardena Rollup, par exemple, est une boîte de rangement de tuyau que vous montez sur des sols en bois ou en béton ou que vous ancrez dans le sol avec un piquet. Et le Gardena Roll-fix est une bobine de tuyau particulièrement compacte avec un tuyau plat et une petite manivelle. Des dévidoirs de tuyaux à rembobinage électrique sont également disponibles. Nous parlons ici de la catégorie de luxe.

Montez une boîte de rangement sur la terrasse – Gardena a la solution avec RollUp. (Photo : Gardena)

Ce que vous devez prendre en compte lors de l’achat du bon dévidoir de tuyau

Acheter simplement n’importe quelle bobine pour le jardin ? Bien sûr, vous pouvez le faire. Mais il est possible que quelques mois plus tard, vous optiez pour un autre enrouleur de tuyau ou une boîte de rangement de tuyau murale.

Une fonction d’automatisme mécanique pour enrouler le tuyau peut être pratique. (Photo : Hozelock)

Il est préférable de prendre en compte les aspects suivants avant l’achat :

Longueur du tuyau : Ce n’est pas la longueur qui compte, mais les besoins réels. Vérifiez si vous avez besoin de 10, 20, 30 ou 50 mètres de tuyau pour aller du robinet à l’extrémité de la propriété. Pour les jardins de taille moyenne, 25 mètres suffisent souvent, mais cela dépend beaucoup de la situation individuelle.

Ce n’est pas la longueur qui compte, mais les besoins réels. Vérifiez si vous avez besoin de 10, 20, 30 ou 50 mètres de tuyau pour aller du robinet à l’extrémité de la propriété. Pour les jardins de taille moyenne, 25 mètres suffisent souvent, mais cela dépend beaucoup de la situation individuelle. Poids : Les fabricants indiquent généralement le poids de leurs produits. Si un dévidoir de tuyau de 10 kilogrammes est trop lourd pour vous, il vaut mieux opter pour un chariot pour tuyau.

Les fabricants indiquent généralement le poids de leurs produits. Si un dévidoir de tuyau de 10 kilogrammes est trop lourd pour vous, il vaut mieux opter pour un chariot pour tuyau. Emplacement : Si le dévidoir de tuyau peut se trouver à un endroit fixe (près de la source d’eau, dans une zone protégée, etc.), une boîte de rangement de tuyau murale ou une solution de montage comme le Gardena Rollup est recommandée. Si vous souhaitez rester flexible ou si le tuyau entre toujours dans un abri, choisissez plutôt un dévidoir de tuyau portable ou un chariot pour tuyau.

Si le dévidoir de tuyau peut se trouver à un endroit fixe (près de la source d’eau, dans une zone protégée, etc.), une boîte de rangement de tuyau murale ou une solution de montage comme le Gardena Rollup est recommandée. Si vous souhaitez rester flexible ou si le tuyau entre toujours dans un abri, choisissez plutôt un dévidoir de tuyau portable ou un chariot pour tuyau. Raccordements : Assurez-vous que le nouveau système de tuyau convient au robinet d’eau du jardin et éventuellement aux accessoires déjà disponibles. Les connecteurs de différents fabricants peuvent ne pas être compatibles entre eux dans le pire des cas.

Assurez-vous que le nouveau système de tuyau convient au robinet d’eau du jardin et éventuellement aux accessoires déjà disponibles. Les connecteurs de différents fabricants peuvent ne pas être compatibles entre eux dans le pire des cas. Données techniques : Si elles sont importantes pour vous, vérifiez les informations supplémentaires fournies par les fabricants. Ces informations incluent, entre autres, la pression d’eau maximale, l’épaisseur du tuyau (standard : 13 mm / ½ pouce), le matériau utilisé (plastique) et bien sûr la longueur.

Si elles sont importantes pour vous, vérifiez les informations supplémentaires fournies par les fabricants. Ces informations incluent, entre autres, la pression d’eau maximale, l’épaisseur du tuyau (standard : 13 mm / ½ pouce), le matériau utilisé (plastique) et bien sûr la longueur. Nettoyeur haute pression : Si vous avez besoin d’un dévidoir de tuyau pour raccorder un nettoyeur haute pression, il doit répondre aux exigences de l’appareil. Le tuyau doit alors être éventuellement plus épais (3/4 pouce, 19 mm) et résister à une pression d’eau plus élevée. Comparez les exigences du nettoyeur avec les données du dévidoir de tuyau.

Si vous avez besoin d’un dévidoir de tuyau pour raccorder un nettoyeur haute pression, il doit répondre aux exigences de l’appareil. Le tuyau doit alors être éventuellement plus épais (3/4 pouce, 19 mm) et résister à une pression d’eau plus élevée. Comparez les exigences du nettoyeur avec les données du dévidoir de tuyau. Protection : Lors de l’achat du dévidoir de tuyau, assurez-vous que le tuyau correspondant, qui est généralement inclus, est protégé contre le gel et les rayons UV. Cela réduit le risque de fissures et d’autres dommages.

Lors de l’achat du dévidoir de tuyau, assurez-vous que le tuyau correspondant, qui est généralement inclus, est protégé contre le gel et les rayons UV. Cela réduit le risque de fissures et d’autres dommages. Manivelle ou automatisme : Pour les enrouleurs de tuyaux simples et économiques, une manivelle normale suffit. Dans la gamme de prix moyenne, il existe des systèmes à manivelle qui enroulent sans encombrement. En comparaison, les boîtes de rangement de tuyau à enroulement électrique sont très coûteuses. De plus, elles nécessitent une source d’alimentation en énergie, généralement une batterie. Cela entraîne d’autres dépendances, mais peut être utile pour les tuyaux très longs. Une alternative sont les dévidoirs de tuyaux avec un automatisme mécanique.

Pour les enrouleurs de tuyaux simples et économiques, une manivelle normale suffit. Dans la gamme de prix moyenne, il existe des systèmes à manivelle qui enroulent sans encombrement. En comparaison, les boîtes de rangement de tuyau à enroulement électrique sont très coûteuses. De plus, elles nécessitent une source d’alimentation en énergie, généralement une batterie. Cela entraîne d’autres dépendances, mais peut être utile pour les tuyaux très longs. Une alternative sont les dévidoirs de tuyaux avec un automatisme mécanique. Matériau : Un dévidoir de tuyau en plastique peut être très robuste. Si vous recherchez une stabilité maximale, optez pour des pièces en aluminium ou en acier, surtout pour les chariots pour tuyaux.

Puis-je changer le tuyau dans un dévidoir de tuyau ?

Avec des systèmes fermés tels que de nombreux dévidoirs de tuyaux muraux ou des dévidoirs de tuyaux bon marché à transporter, il y a un risque que vous ne puissiez pas changer le tuyau. Cela n’est pas prévu par le fabricant.

Si le remplacement ultérieur est important pour vous, choisissez déjà un dévidoir de tuyau approprié lors de l’achat. Certains fabricants vendent également des bobines vides que vous pouvez équiper d’un tuyau de votre choix.

Ai-je besoin d’un dévidoir de tuyau avec fonction automatique ?

L’enroulement automatique d’un tuyau d’arrosage est sans aucun doute une fonction de confort attrayante pour ceux qui ne veulent pas manœuvrer une manivelle pour enrouler un long tuyau.

Cependant, si la fonction d’automatisme mécanique ne fonctionne plus, il est souvent impossible de rentrer correctement le tuyau. Une réparation ou un nouvel achat serait alors nécessaire. Les dévidoirs de tuyaux avec fonction d’enroulement sont déjà plus coûteux que les modèles classiques à enroulement manuel.

Le PowerRoll XXL de Gardena est un dévidoir de tuyau mural à batterie de luxe, mais il est également très attrayant. (Photo : Gardena)

Les dévidoirs de tuyaux électriques avec fonction d’enroulement automatique ont également d’autres inconvénients :

Prix très élevé

Composants électroniques qui peuvent tomber en panne

Nécessite une alimentation en énergie (batterie) – ce qui entraîne un effort supplémentaire dans la vie quotidienne du jardin

Cependant, ces bobines offrent l’avantage d’une utilisation luxueuse sans effort physique.