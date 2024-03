Un bug a perturbé les McDonald’s du monde entier : les clients ne parviennent plus à commander

Un problème informatique a mis hors service les commandes via l’application et les écrans dans différents points de vente de McDonald’s en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Unis, en Chine, au Japon et dans d’autres pays. Les causes ne sont pas encore connues, mais le problème a perturbé le personnel des établissements touchés.

Inutile de le nier, la sensation que vous ressentez lorsque vous réalisez que vous ne mangerez pas ce que vous aviez décidé des heures auparavant est assez stressante. Les milliers de clients des restaurants McDonald’s au Royaume-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, au Canada et en Chine en savent quelque chose, car ils ont dû renoncer à leurs commandes en raison d’une erreur technique qui affecte de nombreux points de vente de la célèbre chaîne de restauration rapide.

Comme l’ont signalé de nombreux utilisateurs en colère et affamés sur X (anciennement Twitter), il semble que ni les écrans pour passer commande, qui se trouvent désormais dans chaque point de vente, ni les commandes passées via l’application ne fonctionnent plus. Cela a été confirmé par la multinationale elle-même via les réseaux sociaux officiels des différents pays où le problème technique se produit, en s’excusant pour le désagrément.

Que se passe-t-il dans les restaurants McDonald’s

Comme l’ont expliqué les communiqués de presse ou les notes publiées sur les comptes sociaux de McDonald’s Australia, McDonald’s New Zealand et McDonald’s Japan, une erreur technique non spécifiée empêche le traitement des commandes passées en ligne via l’application ou les écrans des points de vente. L’anomalie n’a pas touché tous les points de vente, mais un nombre important d’entre eux : dans de nombreux points de vente, les responsables ont demandé aux clients de passer commande et de payer uniquement au comptoir.

Un client d’un restaurant de Sidney a raconté à 9News que les employés demandaient aux clients de commander uniquement au comptoir, sinon ils ne recevraient jamais leur commande. McDonald’s Australia a déclaré dans un communiqué officiel qu’elle était consciente de la présence d’une « interruption technique » dans plusieurs points de vente du pays et a assuré qu’elle travaillait « pour résoudre ce problème le plus rapidement possible ».

Problèmes dans plusieurs pays du monde

Des problèmes similaires se produisent également en Nouvelle-Zélande, au Japon et à Taïwan. Un porte-parole d’un restaurant de Nouvelle-Zélande a déclaré – selon le journal Nz Herald – qu’en raison d’un « problème informatique », il était impossible de traiter les commandes. McDonald’s Japan a également parlé d’un « problème système ». « Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait causer et nous vous demandons de bien vouloir patienter jusqu’à ce que le service soit à nouveau disponible », poursuit le message.

McDonald’s Hong Kong s’est joint aux excuses avec un message sur Facebook : « Les commandes mobiles et les kiosques de commande automatique ne fonctionnent pas en raison d’une erreur dans le système informatique« . Dans plusieurs restaurants de la chaîne à Taïwan, le service de commande via l’application ou le téléphone a été directement suspendu, tandis que le hashtag « McDonald’s crashed » a été en tendance sur le réseau social chinois Weibo.