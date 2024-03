Aujourd’hui, 14 mars 2024, la Lune sera entourée de gemmes lumineuses : qu’est-ce qu’elles sont et à quelle heure les voir

Ce soir, jeudi 14 mars, une spectaculaire conjonction astrale brillera dans le ciel. La Lune sera accompagnée de magnifiques joyaux lumineux : à quelle heure les observer et comment les reconnaître.

La simulation de la conjonction astrale de ce soir. Crédit : Stellarium

À partir d’environ 19h00 (heure de Rome) d’aujourd’hui, jeudi 14 mars 2024, le ciel sera embelli par une spectaculaire conjonction astrale avec trois protagonistes. La Lune sera en effet entourée de magnifiques étoiles lumineuses : les joyaux brillants de l’amas ouvert d’étoiles des Pleiades (M45) et la majestueuse planète Jupiter. Les accompagnera également Uranus, bien que cette dernière ne soit visible qu’à travers des jumelles ou un télescope dans la grande majorité des cas. Celle de ce soir sera la deuxième conjonction astrale du mois parmi les quatre prévues, comme indiqué dans la rubrique sur les événements astronomiques de l’Union des Astronomes Italiens (UAI). Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas manquer cette valse céleste.

A quelle heure observer la conjonction astrale d’aujourd’hui, le 14 mars 2024

Comme spécifié, la conjonction astrale débutera aux alentours de 19h00 heure de Rome, lorsque le ciel sera suffisamment sombre pour faire apparaître tous les objets impliqués. Nous soulignons que cet horaire se réfère à la capitale et est lié au coucher du soleil local, prévu pour 18h15. En fonction de la position géographique, bien sûr, l’heure varie plus ou moins sensiblement. Par exemple, à Milan, le coucher du soleil est prévu pour 18h27, à Bari pour 17h58, tandis qu’à Cuneo ce sera à 18h34. Il s’agit d’un détail significatif car la conjonction astrale se produira dans le ciel occidental, là où le soleil disparaîtra à l’horizon. Étant donné les graves dommages que l’on peut subir à la vue, voire la cécité, en regardant directement l’étoile (sans protection), il sera nécessaire d’attendre son coucher avant de tenter d’observer le phénomène ce soir à l’œil nu.

Comment reconnaître les étoiles autour de la Lune

La triple conjonction astrale débutera lorsque les Pleiades apparaîtront dans le ciel, un magnifique amas d’étoiles composé de centaines d’étoiles, dont quelques-unes sont visibles en fonction de la qualité du ciel (moins il y a de pollution lumineuse, plus d’étoiles on voit). Elles apparaîtront un peu plus haut que la compagne de la Terre. Le premier objet visible dès le début sera la lune croissante en forme de faucille, se dirigeant vers la phase du premier quartier, prévue pour 05h11 le dimanche 17 mars, comme indiqué par l’UAI. Aux alentours de 19h00, la Lune sera encore suffisamment haute dans le ciel occidental. Juste en dessous d’elle, à la verticale, une autre étoile magnifique sera bien visible : il s’agit de la planète Jupiter, quatrième objet le plus lumineux de la voûte céleste après le Soleil, la Lune et la « Planète de l’Amour » Vénus. Il sera impossible de le confondre avec tout autre objet, car il sera juste en dessous de la Lune et très lumineux. Entre la géante gazeuse et le satellite naturel, presque parfaitement alignés, se trouvera Uranus, mais comme indiqué précédemment, elle ne pourra être observée qu’avec un instrument optique. Un peu plus haut et à gauche, la spectaculaire étoile géante rouge Aldebaran sera également visible, la plus lumineuse de la constellation du Taureau.

La Lune, l’amas d’étoiles et Jupiter seront accompagnés d’un quatuor de constellations : le Taureau (auquel appartiennent les Pleiades) se trouvera en haut et à gauche ; le Bélier à droite ; la Baleine et les Poissons en bas. La conjonction astrale complète se terminera un peu avant 22h30 (toujours heure de Rome), lorsque Jupiter se couchera à l’Ouest. La Lune le suivra environ une heure plus tard, tandis que les Pleiades suivront peu de temps après. Il n’y aura donc que quelques heures pour tenter d’observer cet événement astronomique magnifique. Nous rappelons que les conjonctions astrales peuvent parfaitement être appréciées à l’œil nu, atteignant leur apogée dans un ciel sombre et étoilé. Il est toujours important de faire attention à la position du Soleil lorsqu’elles se produisent à l’aube et au coucher du soleil, ainsi qu’à l’absence d’obstacles naturels ou artificiels (comme des bâtiments, des montagnes, des arbres, etc.) le long de la ligne de visée.