Découvrez le M10 : Ce Nouveau Vélo Électrique Tout-Terrain ultra pratique d’isinwheel

Le M10, nouveau vélo électrique tout-terrain, se présente comme le compagnon idéal pour les déplacements quotidiens en ville ou les explorations hors des sentiers battus. Avec ses 5 rapports et 7 vitesses, une autonomie importante de 100 km, et trois modes de conduite adaptés à toutes les situations, le M10 offre une expérience de conduite adaptée à chaque situation. Découvrons ensemble dans cet article ce mariage équilibré entre design innovant, technologie avancée et polyvalence, c’est parti !

Moteur et performances

Le M10 est équipé d’un moteur puissant de 250W, capable de fournir un pic de 500W pour des performances sans compromis. Grâce à son moteur brushless à moyeu à engrenages, le vélo offre un couple supplémentaire au démarrage et lors des montées, garantissant une accélération fluide et un bruit minimal.

Avec son design à 5 vitesses et 7 rapports, le M10 propose trois modes de conduite – électrique, assisté et pédale – permettant aux cyclistes de choisir la méthode qui convient le mieux à leur trajet. La batterie au lithium 18650 de 36V 10.4Ah assure une autonomie maximale de 100 km, offrant ainsi une grande liberté pour explorer diverses destinations en périphérie de la ville.

Conception ergonomique et robuste

Le cadre monobloc du M10 le rend non seulement esthétiquement plaisant mais également plus robuste et solide, idéal pour les aventures en plein air. Les phares LED intégrés avant et arrière garantissent de leur côté une conduite sûre la nuit, avec une visibilité optimale dans toutes les conditions lumineuses.

Pour les trajets en ville, le M10 propose une expérience de conduite très agréable avec une suspension avant et des freins à disque mécaniques. Son poids net de 21 kg, associé à une conception légère, facilite les déplacements urbains, tandis que la charge rapide en 3-4 heures et la batterie amovible éliminent les contraintes liées aux recharges fréquentes.

L’écran LCD intelligent du M10 offre une vue d’ensemble des données de conduite, telles que la vitesse, l’autonomie, la durée de conduite, la température et la puissance restante. Cela permet aux cyclistes de rester informés en temps réel sur les performances de leur vélo.

Avec une hauteur de selle maximale de 84 cm, le M10 offre une très bonne flexibilité pour s’adapter à une variété de tailles. Conçu pour s’adapter aux personnes mesurant entre 160 cm et 190 cm, ce vélo électrique garantit une expérience de conduite confortable, quel que soit votre gabarit. Les cyclistes de toutes tailles peuvent profiter d’une position ergonomique, assurant ainsi non seulement des trajets agréables en ville, mais également une aisance remarquable lors des aventures tout-terrain.

Si vous êtes intéressé par ce vélo, vous êtes au bon endroit au bon moment. À l’occasion de sa sortie, le M10 bénéficie d’une remise. Grâce au code « 40M10 » vous pouvez bénéficier de 40€ de réduction ! Pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et entrer le coupon au panier :

➡️ Voir l’offre sur le vélo isinwheel M10

L’assemblage du M10 est très simple. Le colis comprend un ensemble complet d’outils d’installation, et même une personne sans expérience peut assembler rapidement le vélo en suivant le manuel d’instructions. Voici ce que vous trouverez dans le carton d’emballage :

L’envoi des produits isinwheel est gratuit en France, avec un délai de livraison de 2 à 3 jours ouvrables. De plus, le constructeur offre une garantie de remboursement de 14 jours et une garantie de 12 mois sur leurs produits. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, le service client est à disposition et répond normalement en moins de 24 heures. Il suffit d’envoyer un email à support@isinwheel.fr.

Accessoires Personnalisables

La marque propose une gamme d’accessoires optionnels pour le M10, tels que des garde-boue et un porte-bagages arrière, permettant aux cyclistes de personnaliser leur vélo en fonction de leurs besoins spécifiques.