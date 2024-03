L’émulation Switch sur PC perdure grâce au descendant de Yuzu, Suyu

Continuité : L’émulateur Yuzu est peut-être mort, mais l’émulation Switch continuera de progresser comme si (presque) rien ne s’était passé. Suyu est un nouveau projet visant à poursuivre le travail déjà entrepris sur le code source de Yuzu. Cependant, les développeurs ont explicitement déclaré qu’ils n’accepteraient aucun don en argent ou autre forme de monétisation.

Après que l’équipe Yuzu ait décidé de disparaître d’Internet et de résoudre toutes les questions juridiques en cours avec Nintendo, les fans de l’émulation Switch ont déjà ressuscité le code source de Yuzu avec le projet Suyu. Suyu, comme indiqué sur la page GitLab du projet, est une continuation de l’émulateur Nintendo Switch le plus populaire au monde. Il est écrit en C++ pour être portable sur n’importe quelle plate-forme et fournira à terme des versions activement maintenues pour les systèmes d’exploitation Windows, Linux et Android.

Selon une récente interview avec « Sharpie », modérateur du serveur Discord officiel de Suyu, la nouvelle équipe est bien consciente qu’elle se trouve désormais dans une « zone grise juridique » et travaille à en sortir. Plusieurs plans sont envisagés pour savoir quoi faire ensuite, et même si l’équipe est encore en cours d’organisation, Suyu s’est déjà avéré très populaire parmi les codeurs et les fans de Switch.

Le développement de Suyu a commencé parce que les personnes ayant une « passion » pour l’émulation Switch ne voulaient pas perdre des années de travail effectué sur Yuzu, a fait remarquer Sharpie. Les deux projets partagent le même code de base, mais Suyu est clair dans sa position contre le piratage. Le nouvel émulateur ne prend en charge ni ne tolère le piratage sous aucune forme, et les personnes intéressées à jouer à des jeux commerciaux devront fournir des clés de cryptage extraites de leurs propres consoles Switch ainsi que des ROM de jeu qu’elles ont « légalement obtenues et payées ».

La possibilité de générer des clés de cryptage spécifiques au jeu était l’un des principaux points soulignés dans le procès de Nintendo, et l’équipe Suyu fait le premier pas en supprimant le code Yuzu conçu à cet effet. Les développeurs déclarent que les utilisateurs pourront toujours utiliser des clés et des firmwares provenant de sources douteuses, mais Nintendo n’aura probablement aucune raison de blâmer Suyu pour cela.

Le procès de Nintendo a également mis en lumière la rentabilité du projet Yuzu pour Tropic Haze, la société gérant le programme de dons Patreon de l’émulateur. Cependant, l’équipe de développement de Suyu vise à éviter d’accepter de l’argent pour soutenir le projet, ce qui devrait éliminer un autre point de Discord majeur dans l’action en justice de Nintendo contre Yuzu.

Suyu, un nom qui fait ouvertement référence au procès qui a conduit à la chute de Yuzu, prend des mesures prudentes pour éviter d’attirer trop d’attention à ces premiers stades du projet.

Le site officiel est toujours en construction et aucune version binaire n’est encore disponible au téléchargement. Néanmoins, Sharpie a confirmé que le serveur Discord officiel a déjà dépassé les attentes de croissance de l’équipe à ce stade, démontrant une fois de plus que les poursuites contre des projets et des émulateurs open source peuvent facilement se retourner contre eux, même pour une entreprise préparée à un litige comme Nintendo.

