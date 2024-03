« Virgin River » reprend la production de sa sixième saison et confirme un spin-off

Une des séries les plus suivies de Netflix revient, bien que nous ne sachions pas quand

Mel et Jack continueront à avoir leurs problèmes habituels, ainsi que quelques nouveaux

Virgin River, est arrivée sur Netflix en 2019 et depuis lors, elle a su captiver des millions de téléspectateurs avec ses histoires, ses paysages naturels à couper le souffle et des personnages qui, soit cachent plus qu’ils ne le laissent paraître à première vue, soit seront confrontés à plus de difficultés qu’ils ne l’espéraient.

La paisible ville américaine entourée d’eau et de végétation compte déjà cinq saisons auxquelles, étant donné leur succès, une sixième est inévitable. Celle-ci, qui a dû interrompre sa production à l’automne dernier en raison des grèves des scénaristes et des acteurs d’Hollywood, a finalement repris l’action, comme l’ont confirmé les deux protagonistes de la série, Alexandra Breckenridge et Martin Henderson, Mel et Jack dans la fiction, via le compte Instagram officiel de la série.

« C’est officiel ! La saison 6 de Virgin River est de retour en production ! », indique la publication, il ne reste plus qu’à attendre une date de sortie.

De plus, il y aura un spin-off

Faites attention, à partir de maintenant, les succédanés arrivent. À la fin de la cinquième saison, nous avons enfin rencontré le père de Mel, dont le vrai nom est Everett, un personnage qui jouera certainement un rôle important dans la sixième saison de la série principale.

Le spin-off, quant à lui, explorera la relation entre Everett et la mère de Mel, Sarah, qui est déjà décédée dans Virgin River. Par conséquent, ce sera une préquelle dans laquelle nous ne savons pas encore quels autres personnages, dans leur version plus jeune, nous pourrons voir. Ni quand.

Virgin River

Virgin River raconte l’histoire de Melinda « Mel » Monroe, une infirmière à la recherche d’un nouveau départ dans la petite ville reculée de Virgin River, en Californie, après avoir connu une série de tragédies personnelles. Là-bas, Mel accepte un poste dans une petite clinique, où elle découvre une communauté accueillante mais pleine de secrets et de défis.

Alors que Mel tente de reconstruire sa vie à Virgin River, elle rencontre Jack Sheridan, le propriétaire du bar local et ancien marine. Bien qu’il y ait d’abord de la tension entre eux, ils finissent par développer une relation amoureuse.