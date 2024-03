A une semaine de sa sortie, Marvel licencie le créateur de X-Men ’97 et personne ne sait pourquoi

Le 20 mars, X-Men ’97 sera diffusé exclusivement sur Disney+

Beau DeMayo lors d’une conférence pour Marvel

Il y a plus d’un mois, nous étions très heureux avec la première bande-annonce de X-Men ’97, la série qui sera diffusée sur Disney+ à partir du 20 mars et qui continuera les aventures vues dans la série animée. Cependant, sans savoir pourquoi, Marvel Studios a soudainement renvoyé le créateur de cette suite dont on parle déjà d’une deuxième saison (déjà écrite) et d’une troisième, Beau DeMayo, seulement une semaine avant sa sortie.

Le scénariste et producteur, connu pour son travail sur d’autres productions de Marvel telles que Moon Knight et Blade, avait même terminé le scénario pour la deuxième saison de X-Men ’97 et était en plein préparatif final pour la sortie de la série lorsque cette séparation s’est produite. Son absence soudaine a généré des spéculations sur d’éventuels conflits internes chez Marvel Studios ou des désaccords créatifs en coulisse, mais jusqu’à présent, aucune explication officielle sur le licenciement de DeMayo n’a été fournie.

L’absence de DeMayo soulève des questions sur l’avenir de X-Men ’97 et comment cela affectera la qualité et la direction créative de la série une fois sa première saison terminée.

Malgré le manque de clarté sur les circonstances du licenciement de DeMayo, comme le rapporte The Hollywood Reporter, Marvel Studios a choisi de rester silencieux à ce sujet, en refusant de faire des commentaires publics sur l’affaire.

Comment la série originale s’est-elle terminée ?

La série animée X-Men, connue ici sous le nom de X-Men: La Série Animée, s’est terminée en 1997 après cinq saisons. L’épisode final de la série s’intitulait « Día de Graduación » et était un épisode en deux parties. Dans cet épisode, les X-Men font face à l’un de leurs plus grands défis lorsque le Professeur X et Magneto s’allient pour arrêter le tyran mutant Apocalypse.

Pendant la bataille finale, le Professeur X et Magnéto sacrifient leurs vies pour arrêter Apocalypse et sauver le monde. Cependant, à la fin de l’épisode, il est révélé que le Professeur X a survécu mais est dans un état végétatif, tandis que Magnéto semble être mort. Les X-Men font leurs adieux à leur mentor, laissant entendre que l’héritage des X-Men continuera, même sans eux.