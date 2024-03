Maingear lance les ordinateurs de bureau de jeu Zero Series avec des connecteurs de carte mère cachés

Pourquoi est-ce important: Maingear accepte désormais les commandes pour sa gamme Zero de PC de jeu pré-construits, comprenant des cartes mères avec des connecteurs montés à l’arrière et un boîtier qui met pleinement en valeur l’ordre interne.

La série Maingear Zero couvre plusieurs niveaux de performances et de prix. Le Zero/Silver d’entrée de gamme, par exemple, comprend un Intel Core i5-14400F aux côtés de 16 Go de DDR5 RVB, un SSD Gen4 M.2 NVMe de 1 To et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4060. Le tout est expédié dans un boîtier MSI MAG Pano M100 PZ MATX et commence à 1 399 $.

À l’opposé du spectre se trouve le Zero/Ultimate, qui associe un Intel Core i9-14900K avec 32 Go de DDR5 RVB, un SSD Gen4 de 2 To et un NVIDIA RTX 4090 avec 24 Go de RAM. Le prix de départ ici est de 3 929 $.

Les machines de la série Zero de Maingear utilisent les cartes mères MSI Project Zero et le boîtier MSI MAG Pano M100 PZ, un châssis MATX attrayant avec une fenêtre en verre trempé panoramique à 270 degrés. Toutes les configurations utilisent des processeurs Intel et des GPU NVIDIA, et bénéficient d’une garantie d’un an et d’une assistance à vie.

Il est important de souligner que les configurations de base peuvent être personnalisées pour ajouter plus de mémoire ou de stockage au mix, par exemple, ou échanger le CPU ou le GPU contre quelque chose qui répond mieux à vos besoins. Des garanties prolongées sont également disponibles, et le tout peut être financé et étalé sur des mensualités. La plupart des configurations sont expédiées sous trois à cinq jours ouvrables.

MSI est l’un des nombreux fabricants de cartes mères à promouvoir l’initiative du connecteur arrière. Asus, par exemple, appelle le leur le BTF (abréviation de Retour vers le futur, pour une raison quelconque). L’idée derrière ces plates-formes et d’autres est de déplacer les connecteurs principaux vers l’arrière de la carte mère pour réduire l’encombrement des câbles à l’avant, ce qui aboutit à une construction plus attrayante visuellement.

Pour les travaux de hardware, vous aurez besoin d’un châssis compatible avec la découpe appropriée sur le plateau de la carte mère et suffisamment d’espace entre l’arrière de la carte et le panneau latéral arrière pour accueillir les connecteurs. Bien fait, il est possible de construire une construction qui fait tourner les yeux avec pratiquement aucun câble disgracieux visible.

