Qu’est-ce que la poliomyélite : causes, symptômes et traitement de la maladie infectieuse qui a paralysé Paul Alexander

La poliomyélite est une grave maladie infectieuse qui affecte le système nerveux, causée par un virus capable de détruire les cellules neuronales : elle peut provoquer des symptômes très graves, tels que des formes de paralysie irréversibles. En 1952, une épidémie de poliomyélite a frappé les États-Unis, touchant plus de 20 000 personnes, principalement des enfants. L’un d’entre eux était Paul Alexander, l’homme au poumon d’acier, comme il était surnommé, décédé à Dallas, au Texas, à l’âge de 78 ans, le 12 mars 2024. Il a passé plus de 70 ans à l’intérieur d’une sorte de capsule en acier qui lui permettait de respirer, après que la paralysie causée par la maladie ait touché les muscles des poumons, l’empêchant de respirer normalement.

Contre toute attente, Paul a survécu à la maladie, mais la paralysie musculaire qu’elle lui a causée l’a contraint à vivre plus de 70 ans à l’intérieur du poumon d’acier qui lui a sauvé la vie en 1952. Bien que plutôt rare, la paralysie irréversible est l’un des symptômes les plus graves de la poliomyélite. La découverte d’un vaccin en 1950 a permis de limiter les infections dans le monde entier. Aujourd’hui, elle est considérée comme une maladie rare en Occident, mais elle existe encore de manière endémique dans certains pays du monde, tels que l’Asie et le Nigeria.

Qu’est-ce que la poliomyélite et comment le virus se transmet-il ?

La poliomyélite est une maladie infectieuse qui affecte le système nerveux central et qui attaque principalement les neurones moteurs de la moelle épinière. C’est pourquoi elle s’appelle « poliomyélite » : du grec « poliós », qui indique « gris », et « myelós », qui fait référence à la moelle épinière, tandis que le suffixe « -itis » indique l’inflammation. Les symptômes qu’elle provoque peuvent être très graves, et dans les cas extrêmes, même morts. La maladie peut être très contagieuse, l’infection se faisant par contamination oro-fécale et touchant principalement les enfants.

Les causes de la poliomyélite

La poliomyélite est causée par trois types de poliovirus (1, 2 et 3). Il s’agit de virus appartenant au genre des entérovirus : ceux-ci sont capables d’envahir le système nerveux en très peu de temps, quelques heures seulement, et de détruire les cellules neuronales, provoquant ainsi des formes de paralysie plus ou moins graves et étendues.

Normalement, les membres les plus touchés sont les jambes, dont les muscles perdent en tonicité, les rendant flasques. Si la paralysie touche tous les membres, une personne peut même devenir tétraplégique.

La forme la plus grave du virus peut également paralyser les muscles innervés par les nerfs crâniens, altérant ainsi la capacité de parler, d’avaler et même de respirer. C’est précisément dans le but de sauver la vie des personnes atteintes de cette forme que le « poumon d’acier » a été inventé dans les années 1920, le même que celui utilisé dans le cas de Paul Alexander.

Quels sont les symptômes et les personnes les plus touchées ?

La poliomyélite est également appelée « polio » ou « paralysie infantile ». Ce sont en effet les enfants de moins de cinq ans qui sont le plus touchés par la maladie. Cependant, il convient de préciser que seules rarement les personnes infectées manifestent des symptômes : seulement 1% des personnes atteintes de polio développent une paralysie, 5 à 10% développent une forme de méningite aseptique, tandis que dans les 90% restants, la maladie se manifeste sous forme de grippe ou d’infection virale commune. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une infection sur deux cents se transforme en paralysie irréversible et 5 à 10% des personnes atteintes meurent en raison d’une paralysie pulmonaire.

Il n’existe pas de traitement pour la poliomyélite : comment prévenir le virus ?

La poliomyélite a représenté un problème de santé important au XXe siècle : après avoir été enregistrée pour la première fois sous forme endémique en Europe au début du siècle et peu après aux États-Unis, il y a eu plusieurs épidémies dans tout l’Occident au cours des décennies suivantes. La pire épidémie aux États-Unis a eu lieu en 1952, avec 21 000 cas d’infection – c’est cette année-là que Paul Alexander est tombé malade – tandis qu’en Europe, la pire épidémie, en 1958, a enregistré 8 000 cas aux États-Unis.

Où la poliomyélite existe-t-elle encore ?

La maladie est très contagieuse et se transmet par voie oro-fécale, en ingérant de l’eau ou des aliments contaminés, par la salive même par contact indirect, par les éternuements ou les toux. À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement, mais grâce à l’introduction des vaccins, il a été possible d’éliminer la poliomyélite en Europe et elle est maintenant très rare dans tout l’Occident : le dernier cas américain remonte à 1979 et le dernier aux États-Unis à 1982.

Cependant, elle existe encore sous forme endémique dans certains pays du monde, tels que l’Afghanistan, le Nigeria et le Pakistan. L’objectif de l’OMS est de l’éliminer complètement grâce à des campagnes de vaccination, tout comme cela a été possible avec la variole en 1980.