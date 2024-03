Les nouveaux combinés Motorola Moto G offrent une connectivité 5G à petit budget

En un mot: Si vous avez besoin de vitesses Internet sans vous ruiner, les derniers combinés abordables de Motorola sont là pour vous. La société vient de dévoiler les versions améliorées de ses Moto G Power 5G et Moto G 5G pour 2024, offrant une connectivité 5G ultra-rapide à des prix inférieurs.

Commençons par la tête d’affiche, le nouveau Moto G Power 5G. Ce combiné Android 14 est doté d’un écran LCD plus grand de 6,7 pouces, 2 400 x 1 080, avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et un son Dolby Atmos pour que vos films et vos jeux conservent leur meilleur aspect et leur qualité sonore. Sous le capot, il abrite la puce Dimensity 7020 de MediaTek avec 8 Go de RAM.

Dans le département appareil photo, le G Power 5G a hérité du jeu de tir principal 50MP performant de l’année dernière, mais a fait passer les choses à un cran avec la stabilisation optique de l’image. Il est flanqué d’une caméra ultra-large/macro de 8 MP et d’un vivaneau selfie de 16 MP. Vous pourrez prendre des photos nettes et même enregistrer des vidéos jusqu’à 1080p 30 ips.

Malgré sa batterie bestiale de 5 000 mAh, Motorola a réussi à garder le G Power 5G relativement élégant avec une épaisseur de 8,5 mm et un poids de 185 grammes. Cette batterie prend en charge une charge filaire de 30 W et une charge sans fil de 15 W. Vous bénéficiez également de fonctionnalités telles qu’une prise casque 3,5 mm, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3 et l’USB-C. Dans l’ensemble, le forfait n’est pas trop mal pour 299,99 $.

Cependant, si vous essayez d’économiser quelques dollars, le Moto G 5G classique pourrait être votre confiture. Son écran de 6,6 pouces 1612 x 720 offre également un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Vous passez à un processeur Snapdragon 4 Gen 1 avec 4 Go de RAM, mais la batterie reste énorme à 5 000 mAh (avec une charge filaire de 18 W).

En ce qui concerne l’appareil photo, il partage le même appareil photo principal de 50 MP que son frère plus cher, moins la stabilisation. Vous disposez également d’un objectif macro 2MP et d’une caméra selfie 8MP capable de capturer des vidéos 1080p, bien que l’objectif ultra-large soit manquant. D’autres avantages incluent une prise casque et une prise en charge de la radio FM.

Pour 199,99 $, le Moto G 5G est certainement l’un des moyens les plus abordables d’obtenir des vitesses 5G ultra-rapides avec un logiciel Android moderne. Ces deux combinés à un prix raisonnable prennent également en charge une tonne de bandes 5G américaines.

Le Moto G Power 5G arrive au Cricket le 22 mars avant qu’une version déverrouillée n’arrive plus tard dans le mois. Quant au Moto G 5G, il sera lancé chez T-Mobile et Metro le 21 mars avant les ventes débloquées début mai.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :