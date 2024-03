La version remasterisée de Ghost Trick: Phantom Detective a déjà une date de sortie sur mobiles

Restez à l’écoute, car cela se passera ce mois-ci à la fois sur iOS et Android

Ghost Trick: Phantom Detective, la prochaine grande sortie de Capcom pour iOS et Android

Si vous ne le connaissez pas, Ghost Trick: Phantom Detective est un jeu d’aventure graphique acclamé de Capcom, sorti il y a déjà quelques années, en 2010, conçu à l’origine pour iOS et Nintendo DS. Le développeur d’Osaka, au Japon, nous a promis une version remasterisée pour mobiles en décembre dernier, mais nous attendions toujours des nouvelles jusqu’à présent.

Nous avons maintenant ces nouvelles grâce à TouchArcade, et Capcom vient de rendre officiels les détails de la sortie sur iOS et Android de Ghost Trick: Phantom Detective, qui supprimera complètement l’App Store d’Apple du jeu original précédent.

Cela ne signifie pas que vous perdrez vos achats car le jeu pourra toujours être téléchargé sur iPhone, mais Capcom cessera son support, il est donc possible qu’il cesse de fonctionner dans les prochaines versions d’iOS. Donc, si vous n’avez pas acheté Ghost Trick: Phantom Detective, ne l’achetez pas maintenant… Voici la recommandation !

En ce qui concerne la version remasterisée de Ghost Trick: Phantom Detective, nous savons qu’elle arrivera sur les plateformes mobiles le 28 mars prochain après avoir été lancée sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et Steam.

Le prix est encore inconnu pour le moment, bien que compte tenu du fait que cette version HD de Ghost Trick: Phantom Detective coûte 29,99 dollars sur console et PC, nous comprenons que le prix sur mobiles sera inférieur mais relativement élevé par rapport à ce à quoi nous sommes habitués.

Bien sûr, toute la jouabilité connue est conservée dans la création de Shu Takumi, également père de la saga Ace Attorney, bien que Ghost Trick dispose maintenant de graphismes remasterisés pour se mettre à jour. L’histoire est la même, avec Sissel entamant son aventure après sa mort et après avoir pris la forme d’un esprit.

Le protagoniste n’a aucun souvenir de sa vie, mais sous sa forme fantomatique, il peut posséder des objets et affecter de différentes manières le monde réel, tout cela dans le but de résoudre les mystères entourant sa mort et d’éviter ainsi plus de problèmes à d’autres personnes. Et tout cela se déroule en une seule nuit, car Sissel disparaîtra à l’aube.

Sans aucun doute, un titre qui en vaut la peine, bien qu’il faille le prendre en compte s’il coûte finalement plus de 20 euros sur mobile, bien sûr… À la fin du mois de mars, nous aurons la réponse !