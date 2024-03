Les éditions Windows 10 Entreprise et Éducation entreront bientôt en fin de vie

Tout coule: Windows a un cycle de vie avec des périodes de support clairement définies, comme tout autre produit logiciel. Microsoft peut parfois fournir des extensions et des exceptions à ses règles, mais toutes les versions de Windows finissent par être abandonnées. Windows 10 est presque là.

Conformément à la politique de Microsoft, Windows 10 franchira bientôt une étape importante dans son historique de versions. La version 21H2 de Windows 10 Entreprise et Éducation arrive en fin de vie (EoL) le 11 juin 2024. Les organisations doivent effectuer une mise à niveau vers la dernière version pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité via le service Windows Update.

Après le 11 juin, Microsoft assurera le support uniquement pour Windows 10 22H2, sorti le 18 octobre 2022. Microsoft prendra en charge la version actuelle jusqu’au 14 octobre 2025. Comme d’habitude, cette version finale de Windows 10 dispose d’un canal de maintenance à long terme, mais les entreprises devront payer une somme considérable pour continuer à faire fonctionner le système d’exploitation vieillissant au-delà de sa fin de vie.

La firme de Redmond est devenue très efficace pour obliger les entreprises et les utilisateurs individuels à installer les dernières versions de ses systèmes d’exploitation. Comme nous l’avons vu, Microsoft n’hésite pas à placer des popups intrusifs et d’autres tactiques ennuyeuses pour promouvoir ses systèmes d’exploitation de nouvelle génération. Cependant, certains utilitaires tiers, comme Windows Update Blocker, sont capables de reporter l’inévitable mise à niveau pendant de longues périodes.

Passer de Windows 10 21H2 à 22H2 est assez simple pour n’importe quelle édition de Windows 10, car les deux versions partagent la même base de code et ont des exigences identiques. Après la mise à niveau, les utilisateurs et les organisations bénéficient d’un an supplémentaire de support officiel et de corrections de bugs. Les administrateurs système pourraient également passer à Windows 11 si leurs clients PC répondent à la configuration hardware minimale requise par Microsoft.

Les éditions Entreprise et Éducation de Windows 11 ont une configuration système inférieure à celle des éditions grand public et serveur. Cependant, ils doivent toujours fonctionner sur un PC équipé du firmware UEFI, de Secure Boot, d’un GPU compatible DirectX 12 et d’une puce de sécurité TPM 2.0. Les petites et moyennes entreprises sont confrontées à une décision difficile : mettre à niveau l’ensemble de leur parc hardware pour exécuter Windows 11 ou continuer à utiliser Windows 10 22H2 sans assistance.

Bien qu’il ait neuf ans, Windows 10 reste le système d’exploitation PC le plus populaire, battant largement Windows 11. Selon les dernières données de Statcounter, Windows 10 détient 67,26 % de part de marché, tandis que Windows 11 connaît une croissance extrêmement lente, avec seulement 28,16 % de base installée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :