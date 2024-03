Pourquoi le prix des bananes est destiné à augmenter

Les bananes en Italie coûtent environ 2,80 euros le kilo mais elles risquent de devenir de plus en plus chères en raison d’une maladie fongique qui décime les plantations entières. La variété Cavendish, la plus répandue dans le monde, est parmi les plus menacées.

Les bananes sont destinées à devenir de plus en plus chères à cause de la maladie de Panama, une infection causée par le Fusarium tropical race 4 (TR4), un champignon qui tue les bananiers en obstruant leur système vasculaire. Initialement identifiée en Australie, la maladie s’est propagée de l’Asie à l’Afrique et maintenant aussi en Amérique du Sud, où elle décime les plantations entières. Les experts préviennent que cette maladie risque d’augmenter les prix des bananes, en particulier de la variété Cavendish, la plus répandue sur les marchés mondiaux. Ce problème s’ajoute aux impacts du changement climatique ainsi qu’à l’augmentation des coûts des engrais, de l’énergie et du transport, qui menacent la durabilité de l’industrie bananière.

Qu’est-ce que le Fusarium TR4, le champignon qui menace les bananes ?

Le Fusarium Tropical Race (TR4) est une souche du champignon Fusarium oxysporum f. sp cubense, un pathogène qui cause une infection fongique dans les bananiers, appelée la maladie de Panama ou flétrissement fusarien. Depuis sa découverte il y a plus de vingt ans, l’infection s’est propagée de l’Australie à l’Asie et à l’Afrique, jusqu’en Amérique du Sud, constituant une menace sérieuse pour la production mondiale actuelle de bananes.

Ce champignon infecte la plupart des variétés de bananes, y compris la Cavendish, la plus répandue sur les marchés mondiaux, et ne montre généralement aucun signe d’infection tant que les bananes ne connaissent pas une période de stress environnemental. « Les symptômes de l’infection apparaissent lorsque les conditions sont trop humides ou trop sèches, trop chaudes ou trop froides, ou lorsque les régimes de bananes émergent : jusque là, les plantes semblent en bonne santé, puis elles montrent soudainement un jaunissement des feuilles », indiquent les experts.

L’infection obstrue le système vasculaire des bananes. « Essentiellement, elle affame la plante, en bloquant les tissus responsables du transport de l’eau, donc les premiers symptômes sont généralement le jaunissement des feuilles, qui se flétrissent et s’effondrent, formant une sorte de jupe autour de la plante ».

Le plus préoccupant est qu’une fois qu’une plante est infectée, il est très difficile de se débarrasser du champignon, car les spores de ce pathogène sont extrêmement résistantes (elles peuvent survivre dans le sol jusqu’à 30-40 ans) et se propagent facilement par l’eau, les équipements contaminés et les vents forts. Pour les producteurs de bananes Cavendish, l’infection indique la perte de toute la plantation, comme cela s’est déjà produit pour une autre variété populaire de bananes, la Gros Michel, qui a été attaquée par une souche précédente du Fusarium, le Tropical Race 1 (TR1) : cette épidémie a complètement décimé les plantations, obligeant les producteurs à rechercher de nouvelles variétés. La Cavendish est ainsi devenue la principale banane d’exportation (10 milliards de dollars par an, selon la FAO), remplaçant la Gros Michel car elle est immunisée contre le TR1. Près d’un siècle plus tard, l’histoire semble se répéter, aggravée par l’impact du changement climatique.

Sans une augmentation significative de l’offre, préviennent les experts, les prix augmenteront et risquent de rester relativement élevés dans les années à venir. C’est une question que l’industrie bananière aborde ces jours-ci à Rome, à l’occasion du Forum Mondial de la Banane des 12 et 13 mars, la conférence mondiale organisée par la FAO réunissant les principaux acteurs du secteur pour parvenir à un consensus sur les meilleures pratiques de production et de commerce durables.