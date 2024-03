Quels sont les effets de l’intoxication alimentaire causée par la consommation de viande de tortue

Il s’agit de la forme d’intoxication qui a causé la mort de huit enfants et d’une femme à Zanzibar, en raison de la consommation de viande de tortue marine. Bien qu’elle puisse présenter des symptômes communs à d’autres formes d’intoxication alimentaire, elle peut parfois être fatale.

Cela s’appelle le chélonitoxisme et c’est une forme d’intoxication alimentaire liée à la consommation de viande de tortue. Bien que cela soit très rare, cette forme d’empoisonnement peut être même fatale. C’est la cause du passage de huit enfants et d’une femme sur l’île de Pemba, au large des côtes de l’Afrique de l’Est. Outre les neuf victimes, 78 autres personnes ont été hospitalisées en raison de la même intoxication. Tous auraient consommé de la viande de tortue.

La tortue marine est un animal en voie de disparition et est donc protégée dans de nombreux pays. Cependant, dans différents endroits du monde, sa viande est toujours considérée comme une spécialité et est l’ingrédient de base de certains des plats typiques les plus prisés et goûtés par les touristes et les habitants. Sa consommation est typique, par exemple, non seulement des îles de Zanzibar, mais aussi des Philippines. Pourtant, la viande de tortue peut être très dangereuse : ce n’est pas la première fois que des cas d’intoxication et de passage suite à sa consommation sont documentés.

Qu’est-ce que le chélonitoxisme

Le nom de cette forme rare d’intoxication alimentaire, le « chélonitoxisme », provient du nom d’une toxine particulière, la « chélonitoxine », qui se trouve dans certaines algues dont se nourrissent les tortues marines. Ce qui les rend vraiment dangereuses pour les êtres humains, c’est le fait qu’elles ne causent aucun effet chez les tortues, qui continuent donc à se nourrir d’elles sans montrer de signes de maladie, accumulant ainsi des toxines dans leur chair.

Cela n’indique pas que ces toxines ne sont pas dangereuses pour l’homme : lorsqu’elles sont ingérées par la consommation de viande de tortue, elles peuvent provoquer des formes d’intoxications alimentaires très graves, parfois même mortelles.

Que savons-nous de cette forme d’intoxication

Lorsqu’en 2013, un épisode très similaire s’est produit aux Philippines, où une épidémie de chélonitoxisme a touché 68 personnes et en a tué quatre, le département de la santé de Manille a mené une enquête sur l’épidémie. Les résultats permettent de mieux décrire le profil et les caractéristiques de cette forme d’intoxication.

Tout d’abord, le lien avec la consommation de viande de tortue marine est certain, car « tous les cas présentaient un historique de consommation de viande de tortue ou de soupe de tortue ». De plus, dans ce cas, les chercheurs ont mis en évidence une relation « dose-dépendante », c’est-à-dire que l’importance de l’intoxication était liée à la quantité de viande consommée.

Quels sont les symptômes

Selon l’étude, l’intoxication peut être de différents degrés de gravité : légère, modérée ou grave. De plus, les recherches effectuées jusqu’à présent ont montré que n’importe quelle partie de la tortue, si elle est ingérée, peut être toxique. En cas d’intoxication, les symptômes peuvent être divers : nausées, douleurs gastriques et vomissements, manifestations neurologiques de différentes sortes comme des périodes de léthargie et d’agitation, altération des sens, jusqu’au coma et à la mort.

Comme de nombreuses intoxications alimentaires se manifestent par des symptômes similaires, il n’est pas du tout facile d’identifier les cas de chélonitoxisme. De plus, il n’existe encore aucun antidote, ce qui rend les cas d’intoxication alimentaire par la viande de tortue marine encore plus graves.

Dans quels pays des cas similaires ont été signalés

Avant même l’épidémie de 2013, des cas d’intoxication au chélonitoxisme s’étaient produits dans les pays subtropicaux de l’Atlantique, du Pacifique et de l’océan Indien. Aux Philippines, malgré le fait que les tortues soient considérées comme des animaux protégés, des cas d’intoxication alimentaire de ce type se sont produits à plusieurs reprises au fil du temps : le premier cas avéré remonte à 1917 à Cebu, où 14 personnes sont décédées.

La consommation de viande de quatre espèces de tortues marines est associée au risque de développer un chélonitoxisme : la tortue imbriquée (Eremochelys imbricata), la tortue verte (Chelonia mydas), la gigantesque tortue à écailles de mer (Caretta caretta gigas), la tortue luth (Dermochelys coriacea). Parmi celles-ci, les plus fréquemment impliquées sont la tortue verte et la tortue imbriquée. En réalité, des cas d’intoxication ont également été signalés après la consommation d’une tortue d’eau douce : la tortue molle géante de Nouvelle-Guinée (Pelochelys bibroni).