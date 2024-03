Intel a expédié 50 millions de processeurs PC au quatrième trimestre 2023, soit six fois plus qu’AMD

Qu’est-ce qui vient de se passer? Au quatrième trimestre 2023, Intel aurait expédié 50 millions de processeurs, soit six fois plus qu’AMD. Le marché des processeurs PC est pratiquement un duopole entre Intel et AMD, leurs puces équipant presque tous les ordinateurs dans le monde. Cependant, au cours des dernières années, les constructeurs OEM ont commencé à expédier des ordinateurs portables et des convertibles équipés d’un processeur Arm, même s’ils restent pour la plupart une petite minorité.

Le dernier rapport sur les expéditions mondiales de processeurs provient de Canalys, qui affirme que la part de marché mondiale des processeurs d’Intel a augmenté de 3 % d’une année sur l’autre au quatrième trimestre 2023, pour atteindre 50 millions d’unités. AMD était le deuxième fabricant avec huit millions d’unités, tandis qu’Apple arrivait au troisième rang avec six millions. Cependant, contrairement à Intel, AMD et Apple ont connu une perte de part de marché, leurs livraisons diminuant respectivement de 1 % et 4 %. Dans l’ensemble, Intel détenait une part de marché massive de 78 % au cours du dernier trimestre, tandis que la part d’AMD ne s’élevait qu’à 13 %.

Bien qu’ils soient des acteurs majeurs sur le segment mobile, MediaTek et Qualcomm détiennent tous deux des parts marginales sur le marché des PC. Cependant, le premier a quand même réussi à réaliser une croissance de 27 % au cours du dernier trimestre, en grande partie grâce au succès des Chromebooks.

Selon Ben Yeh, analyste chez Canalys, les deux sociétés pourraient augmenter leur part de marché à l’avenir en fournissant des processeurs pour les appareils Windows.

Le rapport révèle également qu’Intel a réussi à augmenter ses revenus en matière de processeurs de 2 pour cent, à 41 milliards de dollars, tandis que les revenus d’Apple ont augmenté de 8 pour cent sur un an pour atteindre 8 milliards de dollars. AMD a rapporté 5 milliards de dollars, soit une augmentation de 6 % par rapport à la même période de l’année dernière. Qualcomm et MediaTek n’ont pas encore franchi la barre du milliard de dollars, mais le premier mise sur une grande année à venir avec le lancement imminent de ses SoC Snapdragon X Elite et X Plus.

En ce qui concerne les fournisseurs de PC, Lenovo était le plus important pour Intel, représentant 25 pour cent de ses livraisons totales de processeurs, tandis que HP, Dell, Acer et Asus complétaient le top cinq avec 23 pour cent, 19 pour cent, sept pour cent et six. pour cent, respectivement. Pour AMD, Lenovo était une fois de plus le plus gros client avec une part de 40 % du total des livraisons de processeurs de l’entreprise. HP, Asus et Acer représentaient respectivement 29 pour cent, 14 pour cent et 6 pour cent des parts.

