La nouvelle série de ‘Star Trek’ a déjà une date de sortie, mais il faudra attendre

Il a la mission impossible d’attirer de nouveaux fans et de plaire à l’ancienne garde

Star Trek: Starfleet Academy commencera à être tournée cette année même

Il y a près d’un an, il a été annoncé que Star Trek, la mythique et longue franchise de science-fiction de voyages interplanétaires où l’espace est la dernière frontière et où l’on va là où personne n’est allé auparavant, aurait une nouvelle série axée sur un aspect de la Flotte Stellaire qui n’avait presque pas été abordé en plus de 55 ans d’histoire : l’académie.

Presque tous les personnages apparus dans les multiples séries et films y sont passés mais, à part des souvenirs et des anecdotes vagues de l’équipage, nous ne savons pas grand-chose sur ces installations qui comptent parmi leurs élèves les meilleurs parmi les meilleurs, que ce soit des terriens, des extraterrestres ou même des Ferengi. Bien que Deep Space Nine et quelques autres nous aient montré des éclairs de son fonctionnement dans des épisodes isolés, ce n’est qu’avec l’arrivée de Starfleet Academy que nous saurons vraiment ce que c’est d’être un cadet de la Flotte Stellaire.

Carnet de bord : année MMXXVI

Mais pour cela, nous devrons encore attendre beaucoup plus longtemps que nous le souhaiterions, car selon Alex Kutzman, directeur exécutif de la série, lors d’une interview accordée à Collider lors du SXSW qui se déroule en ce moment au Texas, la nouvelle série « pourrait ne pas être diffusée avant 2026. Nous ne le savons pas encore », et ce, car elle n’a même pas commencé à être tournée, cela se fera après l’été, ce qui représentera « six mois de tournage et ensuite de six à huit mois de postproduction ».

Avant cela, cependant, nous espérons pouvoir voir le nouveau film Star Trek sous la direction du réalisateur de la série Andor, Toby Haynes.

Anciennes et nouvelles générations, est-ce possible ?

L’histoire de Star Trek: Starfleet Academy traitera, de manière très générale, de la façon dont les adolescents et les jeunes adultes font face à les problèmes liés à leur âge auxquels s’ajouteront ceux issus d’une saga telle que celle créée par Roddenberry, comme l’explique Kutzman : « Comment sommes-nous arrivés ici ? Comment cette génération a-t-elle hérité des erreurs des générations précédentes ? Et que ferons-nous pour les réparer, pour construire ce futur optimiste qui est la vision essentielle du créateur de Star Trek ? ».

Une mission difficile à laquelle l’équipe de scénaristes est confrontée, car ces nouvelles aventures visent à attirer « une nouvelle génération de fans qui n’ont pas d’expérience avec ces séries » et tous ces « fans inconditionnels qui sont là et qui sont des fans fervents de la série originale, des fans fervents de la nouvelle génération ou de toute itération de Star Trek ».