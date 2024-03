Quels sont les effets à long terme des suppléments de vitamine D sur les femmes : l’étude

Un groupe de chercheurs de l’Université de l’Arizona a analysé la santé globale de plus de 30 000 patientes post-ménopausées après plus de 20 ans de prise de suppléments de vitamine D et de calcium : en plus d’une diminution du risque de développer un cancer, une augmentation de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires a été observée.

Plus de 8 femmes sur 10 de plus de 70 ans souffrent de carence en vitamine D. Celle-ci, associée au calcium, joue un rôle fondamental pour la santé des os : ce n’est pas un hasard si l’ostéoporose, une maladie du squelette caractérisée par une réduction de la masse minérale osseuse et une détérioration du tissu osseux, est une maladie principalement féminine : bien que les hommes puissent également développer cette maladie, les femmes ont un risque quatre fois plus élevé que leurs homologues masculins.

C’est pourquoi la plupart des suppléments de calcium et de vitamine D s’adressent principalement aux femmes, surtout celles de plus de 50 ans ou en ménopause, à qui l’on promet des os plus forts et en bonne santé. Cependant, plusieurs études passées ont déjà souligné l’importance de les prendre uniquement lorsque cela est réellement nécessaire. Actuellement, une étude de l’Université de l’Arizona a montré les effets de la prise de suppléments de calcium et de vitamine D chez les femmes post-ménopausées plus de 20 ans après le début de l’utilisation de cette catégorie de suppléments. L’objectif – ont précisé les chercheurs – était justement d’analyser plus en détail les effets à long terme des suppléments de calcium et de vitamine D, encore largement méconnus.

Après plus de 20 ans de supplémentation, l’étude publiée dans la revue spécialisée Annals of Internal Medicine a observé les effets des suppléments de vitamine D et de calcium sur plus de 36 000 femmes post-ménopausées, sans antécédents de cancer du sein ou du côlon, provenant de tous les États-Unis. Il s’agit en réalité d’un suivi de la plus grande étude réalisée dans le pays, menée par la Women’s Health Initiative (WHI) il y a sept ans, sur les effets que cette classe de suppléments peut avoir sur la santé globale des femmes âgées.

Bien que les résultats de l’étude aient laissé plusieurs questions sans réponse, l’analyse des événements de santé et des taux de mortalité des femmes ayant participé à l’étude sur une période moyenne de 22,3 ans a permis de tirer deux conclusions importantes concernant l’impact sur le cancer et les maladies cardiovasculaires, une positive et une négative.

Commençons par la bonne nouvelle. Les femmes recevant des suppléments de calcium et de vitamine D avaient un risque de passage par cancer inférieur de 7 % sur une période de 22 ans par communiqué à celles prenant des suppléments placebo. Cependant, chez les mêmes femmes prenant les suppléments, une augmentation de 6 % de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires a été observée. Bien que les auteurs aient souligné que l’incidence du cancer semblait être influencée par le fait que les femmes prenaient déjà des suppléments avant le début de l’étude.

En plus de la mortalité due au cancer et aux maladies cardiovasculaires, les chercheurs ont également analysé l’évolution de la mortalité globale et du taux de fractures de la hanche. Mais pour toutes ces autres valeurs, l’étude n’a pas mis en évidence d’effets significatifs de la prise de ces suppléments, y compris la mortalité toutes causes confondues.