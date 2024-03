De plus en plus de navires robotisés prennent la mer pour toutes sortes de raisons

Pourquoi est-ce important: Les bateaux télécommandés et robotisés peuvent remplir de nombreuses fonctions, depuis les enquêtes préalables à l’installation d’un réseau mondial de câbles sous-marins jusqu’aux études des fonds marins pour les exploitants de parcs éoliens offshore. Cependant, le calendrier des navires entièrement autonomes reste flou, car les ingénieurs continuent de relever des défis tels que le mauvais temps ou les interactions avec d’autres trafics.

Un jour prochain, au large du vaste littoral australien, des navires construits sur mesure sillonneront les eaux, collectant des données sur les fonds marins pour le gouvernement. Un centre opérationnel sur l’île australienne de Tasmanie collectera et traitera les données. La société de robotique maritime Ocean Infinity est chargée de concrétiser cette vision.

Basée à Austin, au Texas, et à Southampton au Royaume-Uni, Ocean Infinity prévoit de fournir des services d’hydrographie au gouvernement australien de la manière la plus durable possible. L’entreprise se vante que dans un récent projet de données pour le gouvernement, ses navires robotisés ont collecté 58 % du total des données mais n’ont contribué que 4 % aux émissions totales de CO2 du carburant.

Ces navires seront les premiers de la flotte de la société composée de navires Armada de 36 m développés pour l’hydrographie à grande échelle et des travaux similaires. Le centre d’opérations de Tasmanie fait partie du déploiement mondial de centres de données de l’entreprise, dont certains fonctionnent déjà au Royaume-Uni et en Suède. La société en a d’autres prévus à Singapour et dans un autre site asiatique non divulgué. Les centres emploient des équipes de marins et de spécialistes en acquisition de données qui exploitent essentiellement les navires robotisés et leurs systèmes de charge utile.

Ocean Infinity emploie plus de 500 spécialistes de la technologie et des données dans le monde entier. Ce groupe comprend les opérateurs de navires sans équipage, les drivers de ROV, les opérateurs d’AUV, les ingénieurs en robotique, les spécialistes de la charge utile, les processeurs de données, les géomètres, les océanographes et les hydrographes. Elle fournit des services allant de l’acquisition de données sur les fonds marins à faibles émissions aux services d’échantillonnage géotechnique dans diverses industries, notamment les télécommunications, l’énergie et la recherche scientifique. Par exemple, Ocean Infinity dispose d’un navire situé au large des côtes norvégiennes, positionné pour étudier les fonds marins pour les exploitants de parcs éoliens offshore et vérifier les infrastructures sous-marines pour l’industrie pétrolière et gazière.

Les navires vert lime mesurent environ 255 pieds de long mais ne nécessitent qu’un équipage d’environ 16 personnes pour fonctionner. Comparez cela aux 40 ou 50 requis pour un navire conventionnel de taille et d’objectifs similaires. Le développement de l’entreprise avance rapidement. Ocean Infinity pense pouvoir réduire encore davantage le nombre d’humains requis sur ses navires en continuant d’automatiser les opérations avec une vaste gamme de caméras, de microphones, de radars et de communications par satellite de haute technologie.

L’épine dorsale de ses opérations mondiales est son système de gestion de flotte. Cet environnement numérique intègre les systèmes de contrôle des plates-formes individuelles, la navigation et les données pour fournir une vue complète des opérations à distance en mer, mais il reste à voir avec quelle rapidité les navires distants pourront révolutionner le secteur du transport maritime.

Rudy Negenborn, qui étudie le transport maritime autonome à l’Université de technologie de Delft, a déclaré à BBC News que les véritables « défis surviennent lors de l’interaction avec d’autres trafics ou avec un port, ou lorsqu’il y a des situations imprévues ou des situations de mauvais temps ». Il reste néanmoins convaincu que les navires robotisés sont la voie de l’avenir.

« En fin de compte, cela mènera à un transport sur l’eau plus sûr, plus efficace et plus durable. J’en suis sûr », a déclaré Negenborn.

