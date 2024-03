Xiaomi mettra fin à l’une des fonctionnalités les plus intéressantes d’HyperOS et MIUI

Les nouvelles règles européennes touchent des domaines auxquels on n’avait pas pensé auparavant, comme Xiaomi l’a maintenant découvert. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes créées par l’entreprise pour HyperOS et MIUI va désormais disparaître, grâce au DMA. Découvrez ce qui va disparaître de ces smartphones.

Xiaomi termine l’une des meilleures fonctionnalités

Xiaomi a pour habitude d’offrir aux utilisateurs de ses smartphones des fonctionnalités uniques. De cette façon, vous pouvez captiver les utilisateurs, tout en rendant vos systèmes, HyperOS et MIUI, plus attrayants et intéressants.

L’une de ces fonctionnalités était la possibilité de lire des vidéos de YouTube et d’autres plateformes en arrière-plan, sans aucun logiciel supplémentaire. C’est une demande qui est demandée sur Android depuis longtemps, mais chaque année elle finit par être exclue de la liste des nouveautés de Google.

HyperOS et MIUI perdent la vidéo d’arrière-plan

C’est Xiaomi elle-même qui a révélé sur sa chaîne Telegram que cette fonctionnalité serait bientôt désactivée sur les smartphones. Tout se passera avec une mise à jour qui sera publiée et qui aura un impact immédiat sur les utilisateurs.

D’après ce qui a été dit, ce changement résulte « d’exigences de conformité ». Par conséquent, « la fonction « Lire le son de la vidéo avec l’écran éteint » dans la ressource de la boîte à outils vidéo et la fonction « Désactiver l’écran » dans la ressource de la boîte à outils du jeu » ont été supprimées.

Disparaît grâce au DMA et aux règles européennes

Xiaomi a également révélé la liste des appareils et des versions de MIUI et HyperOS dont la fonction a été supprimée, avec une simple mise à jour OTA. La liste présente les versions les plus récentes de ces systèmes d’exploitation, qui sont soit déjà présentes sur les appareils, soit de nouvelles seront bientôt disponibles.

C’est sans aucun doute une perte pour les utilisateurs de smartphones Xiaomi. Il existe certainement des alternatives, mais ce sera une autre application que vous devrez exécuter sur votre smartphone ou, comme dans le cas de YouTube, utiliser un abonnement Premium payant.