Le lecteur multimédia open source MPC-HC fait l’objet d’une refonte de son interface utilisateur et ajoute la prise en charge HDR

Media Player Classic – Home Cinema (MPC-HC) est un lecteur vidéo et audio gratuit et open source pour Windows. MPC-HC est basé sur le projet Guliverkli original et contient de nombreuses fonctionnalités supplémentaires et corrections de bugs.

Le lecteur prend en charge tous les formats de fichiers vidéo et audio courants disponibles pour la lecture. Il dispose d’un lecteur DVD intégré avec zoom en temps réel, prise en charge des sous-titres AVI et codec MPEG2/SVCD/DVD intégré. Media Player Classic a été créé et est actuellement maintenu par un programmeur nommé « Gabest ». Il s’agit d’un mod de conception Media Player Classic pour une utilisation home cinéma.

Quoi de neuf

Modifications/ajouts/améliorations :

Quelques améliorations pour la gestion des raccourcis clavier et des touches multimédia globales. Cela corrige par exemple un problème causé par un bug Windows/Chrome/Edge où cliquer sur les notifications pouvait envoyer une pression sur une touche avec la valeur 0 dans une mauvaise fenêtre, ce qui pourrait déclencher des actions de raccourci clavier dans MPC-HC.

Cela ajoute une nouvelle option pour afficher les détails de la piste audio dans la barre d’état. Remarque : les informations de la barre d’état ne sont pas (encore) mises à jour lors du changement de piste audio via l’icône de la barre de séparation, uniquement lorsque vous le faites à l’aide de la fonctionnalité du lecteur.

Correctifs :

Correction d’un crash lors de l’utilisation de libass et les sous-titres étaient (partiellement) situés en dehors de la zone vidéo visible.

Quelques autres petites corrections et améliorations.

Expreview des nouvelles fonctionnalités

Lire une vidéo HDR Cela nécessite l’utilisation de MPC Video Renderer (MPCVR) ou de madVR. Après l’installation, ces moteurs de rendu compatibles HDR peuvent être sélectionnés ici : Options > Lecture > Sortie Avec d’autres moteurs de rendu vidéo, les couleurs seront fausses ! Je recommande d’installer K-Lite Codec Pack. Cela inclut MPC-HC et les moteurs de rendu dans un seul package facile à utiliser. Vous devez remplacer le décodeur hardware par D3D11 dans les paramètres du LAV Video Decoder lorsque vous utilisez MPCVR sur Windows 10/11, car le moteur de rendu utilisera DirectX11.

Thème GUI moderne (sombre ou clair) Options > Lecteur > Interface utilisateur Il est également possible de modifier la hauteur de la barre de recherche et la taille des boutons de la barre d’outils.

Expreview vidéo sur la barre de recherche Options > Lecteur > Interface utilisateur

Possibilité de rechercher des sous-titres Appuyez sur D pour une recherche manuelle. Ou activez la recherche automatique dans : Options > Sous-titres > Divers

Ajuster la vitesse de lecture Menu > Lecture > Vitesse de lecture Les boutons du lecteur qui contrôlent la vitesse de lecture effectuent un pas de 2x par défaut. Cela peut être personnalisé avec des valeurs plus petites (comme 10 %) : Options > Lecture > Pas de vitesse Le réglage de la vitesse de lecture fonctionne mieux avec le moteur de rendu audio interne. Cela a également une correction automatique de la hauteur. Options > Lecture > Sortie > Rendu audio

MPC-HC peut mémoriser la position de lecture, vous pouvez donc reprendre à partir de ce point plus tard

Options > Lecteur > Historique

Vous pouvez rechercher rapidement dans une vidéo avec la molette de défilement Ctrl + Souris.

Vous pouvez accéder au fichier suivant/précédent dans un dossier en appuyant sur PageUp/PageDown.

Vous pouvez effectuer des actions automatiques en fin de fichier. Par exemple pour passer au fichier suivant ou fermer le lecteur. Options > Lecture > Après la lecture (réglage permanent) Menu > Lecture > Après la lecture (pour le fichier actuel uniquement)

Répétition AB Vous pouvez mettre en boucle un segment d’une vidéo. Presse [ and ] pour définir les marqueurs de début et d’arrêt.

Vous pouvez faire pivoter/retourner/miroir/étirer/zoomer la vidéo Menu > Affichage > Pan&Scan Cela se fait également facilement avec des raccourcis clavier (voir ci-dessous).

Il existe de nombreux raccourcis clavier et actions de souris pour contrôler le joueur. Ils peuvent également être personnalisés. Options > Lecteur > Clés Astuce : il y a un champ de recherche au-dessus du tableau.

Vous pouvez diffuser des vidéos directement depuis YouTube et de nombreux autres sites Web de vidéos. Mettez yt-dlp.exe dans le dossier d’installation de MPC-HC. Ensuite, vous pouvez ouvrir les URL des sites Web dans le lecteur : Menu > Fichier > Ouvrir le fichier/l’URL. Vous pouvez même télécharger ces vidéos : Menu > Fichier > Enregistrer une copie Astuce : pour pouvoir télécharger avec la meilleure qualité avec yt-dlp, il est recommandé de mettre également ffmpeg.exe dans le dossier MPC-HC. Plusieurs options de configuration YDL se trouvent ici : Options > Avancé Cela inclut une option pour spécifier l’emplacement de yt-dlp.exe au cas où vous ne voudriez pas le placer dans le dossier MPC-HC. Remarque 1 : Vous devez également installer le package redistribuable Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x86). Note 2 : version nocturne de yt-dlp (toute dernière version réalisée quotidiennement)

Outre toutes ces (nouvelles) fonctionnalités, il y a également eu de nombreuses corrections de bugs et améliorations internes dans le lecteur au cours des dernières années qui offrent de meilleures performances et stabilité. Il dispose également de codecs internes mis à jour. La prise en charge a été ajoutée pour les feuilles CUE, les sous-titres WebVTT, etc.

