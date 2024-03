L’ancien président de Sony Interactive déclare que l’exclusivité est mauvaise pour l’industrie du jeu vidéo

En un mot: Shawn Layden considère l’exclusivité des plateformes comme l’un des principaux défis que l’industrie du jeu vidéo moderne doit relever. Les consommateurs sont désormais différents et les grandes entreprises comme Sony ou Microsoft doivent comprendre comment les servir correctement sans se tirer une balle dans le pied.

Avant d’être nommé nouveau conseiller stratégique de Tencent Games, Shawn Layden a occupé diverses fonctions chez Sony. L’ancien président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios (maintenant simplement connu sous le nom de PlayStation Studios) a déclaré dans une récente interview que l’exclusivité est le talon d’Achille du développement de jeux modernes.

Layden a parlé avec VentureBeat des temps turbulents auxquels l’industrie est actuellement confrontée, offrant ses conseils après avoir rejoint Sony dans les années 1980 et passé plusieurs décennies dans le secteur. Les coûts de développement d’un seul jeu AAA dépassent désormais les 200 millions de dollars, a déclaré Layden, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous permettre de le vendre sur une seule plate-forme hardware.

L’exclusivité réduit le marché accessible aux éditeurs, en particulier lorsque le monde propose autant de jeux en direct ou de produits gratuits. Proposer un jeu sur des plateformes supplémentaires signifie « ouvrir l’entonnoir » pour attirer davantage de personnes, a-t-il déclaré.

Dans le monde du free-to-play, l’exclusivité n’a aucun sens, puisque 95 % des utilisateurs sont censés ne dépenser absolument rien pour un jeu. Layden explique comment Helldivers 2 a prouvé cette simple vérité, en sortant simultanément sur PlayStation et PC. Les développeurs de hardware tentent toujours de maintenir leur « emprise » sur le secteur en créant des jeux exclusifs à la plateforme, ce qui s’est avéré jusqu’à présent être une pratique lucrative.

Mais « l’esprit des consommateurs change », a déclaré Layden, et ils n’achètent plus un nouveau téléphone mobile tous les neuf mois. Les fabricants de hardware informatique ne seront pas en mesure de conserver longtemps leur emprise exclusive et ils doivent accepter un nouvel avenir dans lequel les personnes pourront obtenir leur dose de jeu de différentes manières – et dans différents endroits.

La « bête » du jeu s’adapte à ces nouvelles opportunités commerciales, et la mainmise du marché ne peut pas être maintenue éternellement, a ajouté Layden. Les fabricants de consoles montrent en effet qu’ils sont désormais plus disposés à offrir un support amélioré aux autres plateformes.

Sony a récemment confirmé son intention de proposer des jeux exclusifs PS5 sur PC, tandis que Microsoft travaille au portage de titres exclusifs Xbox et PC sur PlayStation 5. Quant au mobile, les choses sont encore un peu mouvementées et Apple tente de garder la mainmise sur le marché. Marché iOS aussi longtemps que possible. Les autorités bruxelloises veillent.

