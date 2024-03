Comment l’avion dans lequel les deux pilotes ont dormi pendant 28 minutes n’a-t-il pas chuté ?

Le repos est prévu par les procédures, mais il est nécessaire de suivre un certain nombre de règles. Le vol indonésien de Batik Air est un cas extrême dû à une erreur humaine et non aux procédures.

Interview de Danilo Recine

Vice-président de l’ANPAC

Les deux pilotes de la compagnie aérienne indonésienne Batik Air se sont endormis en vol pendant 28 minutes le 26 janvier. Selon la reconstitution de CNN, le capitaine, un homme de 32 ans, a demandé à son premier officier, âgé de 28 ans, de prendre les commandes de l’avion, car il n’avait pas réussi à se reposer pendant la nuit. Peu de temps après, le premier officier s’est également endormi. Pendant ces trente minutes de sommeil, les contrôleurs aériens ont tenté à plusieurs reprises de contacter le vol ID6723, sans succès.

« C’est un cas très particulier, il y a deux éléments qui le rendent tel, le premier est que les deux se sont endormis, le second est que cela s’est produit sur un vol relativement court », explique Danilo Recine, vice-président de l’ANPAC, l’Association Nationale Professionnelle de l’Aviation Civile. Le vol a atterri sans problème à Jakarta et les pilotes ont été suspendus.

Le repos est prévu par les procédures, mais pour le faire en toute sécurité, il est nécessaire de suivre un certain nombre de règles. « Il est également conseillé de dormir en vol afin de pouvoir rester concentré, même dans des phases plus critiques comme l’atterrissage, et il existe une réglementation qui prévoit la gestion du repos. Cependant, cela n’indique pas qu’un pilote peut dormir en vol parce qu’il est arrivé fatigué au travail, comme cela a été révélé dans le cas des deux pilotes endormis, il est nécessaire d’aller au travail reposé », souligne Recine.

Cependant, la procédure ne prévoit pas le repos pendant les vols aussi courts : « Nous parlons d’un trajet relativement court, d’une heure et demie, une heure quarante, il n’y en a jamais sur les vols à moyenne distance. Il est prévu pour les voyages de plus de six heures, jusqu’à douze heures, et en réalité, il y a deux pilotes jusqu’à neuf ou dix heures, lorsqu’ils dépassent cette durée, il y en a trois ou même quatre, précisément parce qu’il est prévu que l’on dorme en vol un par un. Dans ce cas, s’il est vrai que le pilote s’est présenté en vol fatigué, cela est imputable à la personne et à l’affaire individuelle, et non aux procédures. Tout peut arriver, mais le fait que les deux pilotes s’endorment sur un vol aussi court, eh bien, disons que c’est un cas extrême. »

La procédure pour dormir pendant le vol

Le problème, souligne Recine, n’est pas la procédure, mais l’erreur humaine. « C’est sûr si l’on suit les règles. Tout d’abord, on informe les membres du personnel de vol, puis l’un des deux pilotes commence à prendre son repos ». De plus, il existe des avions qui prévoient un système d’alerte si les commandes ne sont pas touchées pendant une période de temps prédéterminée. Un avertissement est alors lancé, puis il commence à retentir de plus en plus insistantement.

« Par ailleurs, la procédure prévoit que les membres du personnel de vol contactent régulièrement les pilotes pour s’assurer que tout va bien, puis cela dépend de la compagnie aérienne, en général, ils les appellent toutes les 30 minutes environ. Dans ce cas, lors d’un vol d’une heure et demie, les pilotes se sont endormis pendant 28 minutes et probablement les membres du personnel effectuaient leur service qui dure environ 30 à 35 minutes », souligne Recine. « Ensuite, il y a les appels radio qui sont constants, nous effectuons environ 10 à 12 contrôles radio de Paris à Rome ».

Les mesures prévues pour voler en toute sécurité

Outre la procédure, les avions volent avec le pilote automatique, les phases de vol manuel sont le décollage et, dans certains cas, l’atterrissage. « Si le temps est brumeux ou mauvais, lors de l’atterrissage, il est obligatoire d’utiliser le pilote automatique. Les phases de vol sans pilote automatique sont très rares », le pilote gère et commande clairement. « Dans le cas où personne ne répondrait pendant longtemps, alors les militaires décollent pour intercepter l’avion ».

Il n’y a pas de risque de crash de l’avion, comme l’explique Recine, il reste en altitude. « Si les pilotes dorment, l’avion fait ce pour quoi il a été programmé », il continue donc à suivre le plan de vol et la route qui a été prévue. « Nous pouvons également exclure le risque de collision car les radars sont capables d’intercepter l’avion et surtout, si un avion ne répond pas, la première chose à faire est de donner des instructions différentes à l’autre ».