Airbnb interdit les caméras de sécurité intérieures dans les locations

En bref : Pendant vos vacances, il existe une attente raisonnable en matière d’intimité au sein de votre logement réservé. La plupart des personnes ne seraient pas à l’aise de savoir que le propriétaire de la location les regarde ou les enregistre pendant leur séjour. Cependant, comme les hôtes souhaitent de plus en plus surveiller les dommages, les vols et autres violations, de plus en plus de clients découvrent qu’ils ont été filmés par Candid Camera.

Lundi, l’application de location de vacances Airbnb a interdit les propriétés équipées de caméras de surveillance intérieure. L’entreprise déclare qu’elle donne la priorité à la confidentialité de ses clients. Les hôtes Airbnb ont jusqu’au 30 avril 2024 pour retirer toutes les caméras de sécurité présentes dans les biens locatifs, quel que soit leur emplacement ou leur objectif.

Auparavant, les hôtes étaient autorisés à installer des caméras dans les « espaces communs », comme les couloirs, les salons, les entrées et les cuisines. Les caméras des salles de bains et des chambres n’étaient pas autorisées pour des raisons évidentes. De plus, les hôtes ne pouvaient pas utiliser de caméras cachées. Airbnb exigeait que toute la vidéosurveillance soit visible et divulguée dans l’annonce de location. Bien que la nouvelle politique interdise complètement les caméras intérieures, les caméras extérieures sont toujours autorisées. Cependant, ils doivent être orientés loin des fenêtres. Il interdit également les caméras extérieures situées pour visualiser ou placées à l’intérieur d’espaces privés, tels que les saunas ou les douches extérieures.

Une autre technologie affectée par le changement de règle est celle des compteurs de décibels, que certains hôtes ont commencé à installer lorsque Airbnb a interdit aux locataires d’organiser des fêtes à la maison en 2022. Bien que ces appareils soient toujours autorisés, les hôtes doivent les déclarer dans leur description de location et ne peuvent les placer que dans les espaces communs. . Les sonnettes vidéo sont toujours autorisées à condition que les hôtes les déclarent aux invités.

Ces changements font suite à une augmentation des plaintes des clients concernant les caméras cachées dans leurs locations, y compris dans les zones de couchage, ce que les règles ont toujours interdit. Jusqu’à présent, l’entreprise a soutenu qu’elle ne pouvait pas faire grand-chose en matière de surveillance secrète.

Airbnb n’a pas indiqué s’il y avait eu une pression réglementaire ayant conduit à l’interdiction, mais un test accru des politiques de confidentialité dans d’autres secteurs technologiques rend cette possibilité possible.

« Ces changements ont été apportés en consultation avec nos voyageurs, nos hôtes et nos experts en matière de confidentialité, et nous continuerons à rechercher des commentaires pour nous assurer que nos politiques fonctionnent pour notre communauté mondiale », a déclaré Juniper Downs, responsable de la politique communautaire et du partenariat chez Airbnb.

Ces politiques soulèvent la question évidente de leur application. Comment Airbnb peut-il contrôler des millions de propriétés locatives dans des centaines de pays ? C’est une demande importante, même pour les plus grandes entreprises. L’entreprise envisage toutefois de s’appuyer sur la police de proximité. Lorsqu’Airbnb reçoit des plaintes de clients concernant des caméras à l’intérieur de la maison, il ouvre une enquête. S’il constate que les hôtes ont enfreint les règles relatives aux caméras, leurs annonces de location pourraient être retirées ou interdites.

Le changement de politique pourrait être un frein pour de nombreux hôtes qui veulent avoir l’esprit tranquille en sachant qu’un locataire impoli ou inconsidéré ne détruit pas leur propriété locative coûteuse. Cependant, du point de vue d’un hôtel, l’interdiction des caméras est beaucoup plus logique et ne devrait pas entraver les réclamations d’assurance ou les procédures civiles et pénales.

Selon les termes et conditions, Airbnb n’exige pas que les clients fassent du rangement après leur séjour, car les hôtes sont encouragés à ajouter des frais de nettoyage au prix de la location. Cependant, les hôtes peuvent transmettre les coûts des dommages, des objets manquants ou des dégâts déraisonnables au locataire après le séjour. La plupart des hôtels procèdent ainsi pour récupérer les dépenses des clients qui prennent des choses qu’ils ne devraient pas, comme des serviettes, des peignoirs et des oreillers, et cela ne nécessite pas de surveillance 24h/24 et 7j/7.

