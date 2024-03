Jack Black veut répéter le succès de ‘Peaches’ dans ‘Kung Fu Panda 4’ en versionnant Britney Spears

Le film a été le numéro un au box-office dans notre pays après sa sortie

Jack Black (Flo dans la version espagnole) est de retour en tant que Po dans Kung Fu Panda 4

Nous avons dû attendre près d’une décennie pour voir à nouveau l’action de l’ours panda le plus paresseux mais aussi doué pour les arts martiaux de l’histoire de l’animation cinématographique, mais il semble que l’attente en valait la peine. Du moins, c’est ce que nous disent les premiers chiffres officiels de la recette au box-office dans notre pays.

Kung Fu Panda 4, qui est sorti le vendredi 8 mars dans notre pays, a réussi à attirer plus de 400 000 personnes, entre les avant-premières il y a quelques jours et ce samedi et dimanche, pour le voir lors de son premier week-end en salle. En effet, la nouvelle production de DreamWorks Animation, le studio responsable de succès tels que Shrek ou Dragons, ainsi que du futur Robot sauvage, a attiré des personnes de tous horizons dans plus de 600 salles de cinéma en France.

Jack Black chante à nouveau

Le film, doublé par Jack Black dans sa version originale et par Florentino Pérez dans sa version espagnole, a également réussi à être le deuxième meilleur lancement de l’année, juste derrière celui de Dune : partie deux, tant attendue. De plus, il s’agit du meilleur lancement d’un film de Dreamworks depuis Le Chat Potté en 2011, ainsi que du meilleur week-end pour un film d’animation depuis Super Mario Bors. Le film (qui vient d’annoncer sa suite) en avril 2023, où Jack Black, tout comme maintenant, a surpris tout le monde avec la chanson Peaches.

Suivant sa lancée, le nouveau film d’animation de DreamWorks n’est pas en reste et Black, avec son groupe Tenacious D, a enregistré le clip de la version de Baby One More Time de Britney Spears que nous entendrons pendant la projection du film.

Synopsis de Kung Fu Panda 4

Après trois aventures périlleuses défiant la mort et en terrassant des super-vilains avec son courage inégalable et sa maîtrise impressionnante des arts martiaux, Po, le guerrier du dragon, découvre que le destin l’appelle… à faire une pause. Plus précisément, on lui propose de devenir le leader spirituel de la Vallée de la Paix.

La proposition lui pose quelques problèmes évidents. Premièrement, Po ne sait rien du leadership spirituel, tout comme des régimes alimentaires, et deuxièmement, il doit trouver et former le plus rapidement possible un nouveau guerrier du dragon avant de pouvoir occuper son prestigieux et tout nouveau poste.

Comme si cela ne suffisait pas, une sorcière maléfique et puissante appelée le Caméléon est apparue récemment, une petite créature qui peut se transformer en n’importe quelle créature, grande ou petite. Et le Caméléon a jeté son dévolu avide sur le Bâton de la Sagesse de Po, qui pourrait lui donner le pouvoir d’invoquer tous les maîtres vilains que Po a vaincus et bannis un jour au royaume des esprits.

Il semble que Po aura besoin d’aide. Et il la trouve (plus ou moins) avec la rusée et ingénieuse voleuse Zhen, un renard corsac qui agace notre panda, mais dont les compétences se révéleront très précieuses.