Revivre Marilyn Monroe « grâce » à l’IA: Hollywood est dans le viseur de ce type de pratiques

Il existe plusieurs dilemmes éthiques concernant la « résurrection » d’une personnalité du passé grâce à ces techniques

Marilyn Monroe était l’une des divas du cinéma classique | Image: Wikimedia

Marilyn Monroe est devenue l’un des icônes de la culture pop les plus remarquables depuis le siècle dernier. L’immortalisation de sa figure par le cinéma et les artistes, ainsi que sa personnalité magnétique qui a forgé une légende, ont fait d’elle une personne très appréciée et sa mort a marqué un tournant dans la manière dont on envisage le traitement de ce type de célébrités. Maintenant, une entreprise d’IA a un objectif clair : la faire revivre en créant un avatar d’elle-même, ce qui suscite beaucoup de scepticisme.

Le retour de Marilyn Monroe

Profitant du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle a lancé un avatar de Marilyn Monroe qu’elle prétend être réaliste et qui vise à reproduire la personnalité de l’actrice de manière totalement précise. Elle s’ajoute à la longue liste de personnes décédées et qui ont été lentement remplacées par l’IA, que ce soit pour des deepfakes dans des films ou pour que d’autres entreprises profitent de leur image.

L’entreprise s’appelle Soul Machines et elle a expliqué dans un article de blog les raisons qui l’ont poussée à ressusciter la mythique star d’Hollywood. Il ne s’agit plus seulement d’une IA pour générer des vidéos comme Stable Video Diffusion ou peut-être comme Sora d’OpenAI, mais elle vise également à recréer des personnes en mouvement, réalistes, avec des expressions et des manières de penser.

https://www.instagram.com/reel/C4QZmMHLziH/

Selon les créateurs de cette version robotique de Marilyn Monroe, voici ce qu’ils déclarent clairement concernant leur ambition :

C’est plus qu’une simple incarnation, Marilyn Digitale est une personne digitale autonome capable d’établir des conversations naturelles et dynamiques qui paraissent vraies et réceptives.

En réalité, ils estiment que c’est comme si l’actrice elle-même était devenue l’IA, car elle est profondément réaliste. Cependant, cela soulève une série de controverses assez importantes pour lesquelles une réglementation est nécessaire. Après tout, ces personnes n’ont jamais donné leur consentement pour la réalisation de telles pratiques.

C’est en grande partie parce que la technologie n’était même pas proche d’exister. Mais beaucoup d’entre eux auraient également préféré qu’une intelligence artificielle ne prenne pas leur visage pour faire gagner de l’argent à d’autres entreprises.

Jusqu’à présent, Soul Machines offrait ses services à des personnes vivantes. Parmi les stars figurant dans ses effectifs, on trouve Francis Ngannou, combattant de l’UFC et boxeur. Une version de Carmelo Anthony, la star de la NBA à la retraite, est également en préparation. Mais toutes ces personnes sont en vie et peuvent donner leur avis sur le fait de devenir une IA.

En revanche, Marilyn Monroe ne l’est pas, ce qui suscite une grande controverse, car cela est très lucratif. De plus, l’entreprise affirme qu’il s’agit d’une façon pour les fans de profiter d’expériences personnalisées avec les personnes qu’ils admirent. Mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas vraiment eux, mais des versions affinées d’un modèle linguistique entraîné pour les imiter à la perfection. Tout cela donne une dimension assez dystopique à ces propositions.

