Pilule expérimentale fait perdre le double du poids des médicaments anti-obésité déjà considérés comme « miraculeux »

Les résultats préliminaires d’une étude montrent qu’un médicament expérimental pour la perte de poids peut faire perdre le double du poids des médicaments basés uniquement sur la semaglutide, déjà considérés comme « miraculeux » et capables de faire perdre des dizaines de kilogrammes aux patients. Voici comment fonctionne le nouveau médicament oral appelé amicrétine.

Un nouveau médicament expérimental pour la perte de poids semble avoir une efficacité double par communiqué à ceux basés uniquement sur la semaglutide, déjà considérés comme « miraculeux » et capables de faire perdre des dizaines de kilogrammes aux patients. Ce médicament, appelé amicrétine, est encore plus intéressant car il ne nécessite pas d’injections hebdomadaires, mais une simple pilule à prendre quotidiennement. De plus, les effets secondaires constatés jusqu’à présent sont similaires à ceux des autres agonistes du peptide 1 similaire au glucagon (GLP-1), des médicaments conçus pour lutter contre le diabète de type 2 et qui se sont révélés extrêmement précieux dans la lutte contre l’obésité. Le nouveau médicament expérimental, en plus d’imiter l’action de l’hormone intestinale qui induit la satiété, imite également une autre hormone appelée amyline ; c’est la synergie de ces principes actifs qui rend l’amicrétine si efficace pour favoriser la perte de poids.

C’est le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, déjà producteur du Wegovy basé sur la semaglutide mentionnée précédemment, l’un des médicaments anti-obésité les plus performants sur le marché, qui a développé et testé ce nouveau médicament expérimental pour la perte de poids. Il est intéressant de noter qu’en 2023, selon les communiqués financiers de l’entreprise nord-européenne, ce médicament a généré un chiffre d’affaires de 4,6 milliards de dollars. La demande a été si élevée que Novo Nordisk a eu du mal à suivre, mais l’entreprise renforce actuellement sa capacité de production pour répondre à la demande croissante. Si le nouveau médicament avait effectivement la capacité suggérée par les données préliminaires, on peut imaginer un succès encore plus grand, étant donné qu’il s’agit d’une pilule à prendre par voie orale. Ce n’est pas un hasard si l’annonce des premières données a été accueillie avec enthousiasme par le marché, faisant grimper le cours des actions (plus de 8 %) et portant la capitalisation de l’entreprise à près de 610 milliards de dollars, plus que Tesla.

Comment fonctionne l’amicrétine

Comme mentionné, l’amicrétine a entraîné une perte de poids deux fois supérieure à celle des médicaments basés uniquement sur la semaglutide. La perte de poids totale a été de 13 % en seulement 3 mois (12 semaines), contre environ 6 % avec les autres médicaments. Les personnes prenant des pilules placebo n’ont perdu que 1 %. Il est important de souligner qu’il s’agit de données préliminaires d’une étude de phase 1, visant à déterminer la sécurité et le dosage du principe actif, avec seulement 16 participants (poids moyen de 89 kg). Il est clair que ces résultats, présentés lors d’un événement pour les investisseurs de l’entreprise, devront être confirmés lors des étapes suivantes de l’expérimentation (études de phase 2 et phase 3). En plus du petit nombre de personnes impliquées, le médicament a été testé pendant une durée trop courte pour avoir une idée précise de son efficacité réelle. Du point de vue de la sécurité également, les résultats devront être approfondis, bien que pour le moment, les effets secondaires de l’amicrétine rapportés soient similaires à ceux des autres médicaments imitant le GLP-1, principalement des troubles gastro-intestinaux tels que des nausées, des diarrhées et des vomissements.

Comme indiqué, l’efficacité particulière du nouveau médicament de Novo Nordisk est liée au fait qu’en plus d’imiter l’hormone libérée par le corps après avoir mangé (celle qui induit le sentiment de satiété), il imite également l’amyline, une hormone sécrétée par le pancréas avec l’insuline. Cette hormone est également impliquée dans la régulation de la satiété et d’autres processus métaboliques liés à la prise alimentaire. « Cette approche semble être un peu plus intéressante, vu les données limitées dont nous disposons », a déclaré le professeur Daniel Drucker, enseignant à l’Université de Toronto (Canada), à la New Scientist. Il ne reste plus qu’à attendre la suite de l’expérimentation pour savoir si nous sommes vraiment devant une pilule amincissante révolutionnaire.