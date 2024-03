Le vol avec équipage du Boeing Starliner vers l’ISS encore retardé

TL;DR : Après des années de retard, le premier vol en équipage de la capsule Starliner de Boeing était prévu pour la mi-avril, mais la mission est à nouveau reportée – cette fois en raison de conflits d’horaire. La mission prévue volera au sommet d’une fusée United Launch Alliance, emmènera deux astronautes jusqu’à l’ISS pour un bref séjour, avant de revenir sur Terre après une à deux semaines.

Boeing a commencé à développer la capsule Starliner en 2010 dans le cadre du programme Commercial Crew de la NASA, une entreprise visant à établir des partenariats avec des entreprises privées pour renforcer les capacités de la NASA. Le projet a connu une décennie de retard, mais devait finalement lancer un vol d’essai en équipage en avril. Cependant, il a été annoncé vendredi que la mission avait été reportée d’un mois supplémentaire.

La NASA a annoncé, deux jours avant le lancement, que le vol avec équipage était désormais « prévu pour début mai en raison du calendrier de la station spatiale ». La mission sera lancée au sommet d’une fusée United Launch Alliance, transportant les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Suni Williams vers la Station spatiale internationale (ISS) pour un bref séjour avant de revenir sur Terre après une à deux semaines.

Bien que ce dernier retard soit dû à des raisons administratives, le programme Starliner a rencontré des problèmes plus graves et systémiques dans le passé. L’une des trois capsules Starliner a été retirée du service après l’échec d’un test, les ingénieurs n’ayant pas pu déterminer la cause de l’échec. Puis, en juin 2023, les deux autres capsules ont été clouées au sol indéfiniment lorsque deux problèmes de sécurité majeurs ont été découverts : les attaches reliant les parachutes du module ne pouvaient pas supporter tout le poids de l’engin, et des centaines de pieds de ruban inflammable avaient été utilisés pour isoler le câblage. à l’intérieur de l’engin.

Heureusement, ces problèmes techniques et d’ingénierie semblent avoir été résolus.

Cependant, même si tout se passe comme prévu en mai, le programme Starliner n’aura pas obtenu le succès espéré par Boeing. Starliner est l’un des deux partenariats privés du programme Commercial Crew de la NASA, l’autre étant les capsules Crew Dragon de SpaceX. Les missions Dragon sont devenues le premier vaisseau spatial privé à transporter des passagers vers l’ISS en mai 2020, soit presque exactement quatre ans avant le lancement prévu de Boeing.

Mais même si tout se déroule comme prévu en mai, le programme Starliner n’aura pas rencontré le succès espéré par Boeing. Starliner est l’un des deux partenariats privés formés dans le cadre du programme Commercial Crew de la NASA, l’autre étant les capsules Crew Dragon de SpaceX. Les missions Dragon sont devenues le premier vaisseau spatial privé à transporter des passagers vers l’ISS en mai 2020, soit presque exactement quatre ans avant le lancement prévu de Boeing.

La NASA organisera trois conférences de presse pour la mission le 22 mars pour discuter des objectifs et des plans de vol et pour mener des entretiens avec les astronautes Wilmore et Williams. Les conférences seront disponibles en direct sur NASA+ ou sur le site Web de la NASA.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :