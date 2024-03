Une startup revendique un processeur 100 fois plus efficace que les processeurs actuels et obtient un financement de 16 millions de dollars

Prospectif : L’efficacité énergétique est la clé du jeu de nos jours, et chaque concepteur de puces s’efforce d’obtenir plus de performances avec moins d’énergie. Une startup secrète appelée Efficient Computer Corp. prétend avoir porté cela à un tout autre niveau avec sa nouvelle architecture de processeur annoncée.

Efficient Computer est sorti du mode furtif cette semaine, révélant la conception de sa puce « Fabric ». Selon la société, ce nouveau processeur peut offrir des performances comparables à celles des offres actuelles, tout en utilisant une infime fraction de l’électricité. Ils prétendent être 100 fois plus efficaces que « le meilleur processeur von Neumann embarqué » et 1 000 fois plus économiques que les GPU énergivores. Si cela est vrai, ce seraient des améliorations époustouflantes.

Dans un communiqué de presse, Efficient Computer a annoncé avoir déjà implémenté l’architecture de processeur Fabric dans son système de test sur puce (SoC) « Monza ».

Alors, quelle est leur sauce secrète ? Les détails deviennent assez techniques, mais l’idée clé derrière Fabric est d’optimiser le parallélisme à partir de zéro. Les processeurs à usage général sont incroyablement complexes et transportent des tonnes de composants hérités pour maintenir la compatibilité ascendante. Efficient Computer supprime tout cela et utilise une architecture de flux de données simplifiée et reconfigurable pour exécuter du code sur de nombreux éléments informatiques parallèles.

La conception innovante est le fruit de plus de sept années de recherche à l’Université Carnegie Mellon. Il exploite le parallélisme spatial en exécutant simultanément différentes instructions sur la configuration physique de la puce. Un réseau efficace sur puce relie ces éléments informatiques parallèles.

La pile logicielle d’Efficient prend également en charge les principaux langages intégrés tels que C, C++, TensorFlow et certaines applications Rust, permettant aux développeurs d’applications de recompiler rapidement leur code pour l’architecture Fabric. La startup indique que le compilateur de Fabric a été « conçu avec le hardware dès le premier jour ».

Néanmoins, ce besoin de recompilation logicielle pourrait limiter son adoption par le grand public. Recompiler chaque application est un défi pour les appareils grand public plus conventionnels. Ainsi, au moins dans un premier temps, les marchés cibles sont des secteurs spécialisés tels que les appareils de santé, la surveillance des infrastructures civiles, les satellites, la défense et la sécurité – des domaines dans lesquels les avantages énergétiques seraient les plus précieux.

Sous le capot, Fabric présente une approche unique du calcul parallèle. Bien qu’Efficient Computer reste dédié sur les spécificités de l’architecture de traitement, leurs descriptions font allusion à un processeur flexible et reconfigurable qui peut s’optimiser pour différentes charges de travail grâce à des instructions définies par logiciel.

La société a récemment bloqué un financement de démarrage de 16 millions de dollars auprès d’Eclipse Ventures, probablement destiné au lancement de ses premières puces Fabric. Efficient Computer rapporte avoir déjà signé des accords avec des partenaires constructeurs anonymes et vise l’expédition de silicium de production au début de 2025.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :