Le prince d'Arabie Saoudite veut que ce soit la Grande Merveille du monde moderne : une grande partie du monde pense que c'est une folie absolue

« La Ligne » est une ville en forme de ligne qui s’étend sur plusieurs kilomètres

Les travaux semblent aller vite dans la construction de The Line

L’Arabie Saoudite est l’un des États les plus riches du monde. Posséder les plus grands gisements de pétrole de la planète aide, mais avec le temps, ils ont changé la façon dont leur économie fonctionne, permettant une plus grande diversification. Dans cette optique, il existe un projet pharaonique qui vise à rivaliser avec les grandes merveilles du monde antique. Il s’agit de The Line, le nouveau mur d’enceinte, mais sous la forme d’une ville en forme de ligne et d’une largeur d’environ deux terrains de football. L’entreprise derrière tout cela, NEOM, appartient au prince d’Arabie Saoudite, Mohammed Bin Salman, et a une proposition très claire en tête. Bien qu’il s’agisse d’une entreprise connue pour réaliser de véritables folies urbaines.

The Line, le projet de NEOM, l’entreprise de construction du prince saoudien

Techniquement, The Line est une construction qui devrait mesurer 170 kilomètres de long, 500 mètres de haut et seulement 200 mètres de large. Cela en réalité la ville la plus étroite du monde, dans le but d’être une ville facile à vivre où tous les besoins sont couverts à moins de quinze minutes à pied. Pourtant, elle vise à avoir plus de 9 millions d’habitants, ce qui serait comparable à la ville de New York et à d’autres conurbations géantes de notre planète. En réalité, dans leur vidéo de présentation, ils la désignaient comme l’une des nouvelles « Merveilles du monde ».

Cependant, certains mathématiciens estiment que la vie dans The Line pourrait être un véritable cauchemar. C’est ce qu’ils ont clairement indiqué dans un article abondant pour NPJ Urban Sustainability en juin de l’année dernière. En grande partie parce que c’est une configuration qui sépare les personnes et les éloigne excessivement les uns des autres. En revanche, si cela avait été fait de manière circulaire, dans une ville de la taille de Pise, tout serait beaucoup plus interconnecté.

Malgré son aspect futuriste, il semble difficile à réaliser concrètement et soulève des questions sur la manière dont ils veulent l’appliquer. Certaines tribus vivant dans la région semblent s’opposer à la création de cet ouvrage et des violations des droits de l’homme auraient pu être commises par le gouvernement saoudien.

Dans tous les cas, ils ont décidé de poursuivre le projet, qui est déjà en cours, et ont publié une vidéo pour montrer son avancement et à quoi il ressemblera à l’avenir. La vidéo, de février de cette année, détaille comment tout se déroule comme prévu.

NEOM, l’entreprise derrière The Line, mise fermement sur ce type de constructions pharaoniques. Ils ont prévu des dizaines de projets similaires, tels qu’une ville en forme de cube à l’intérieur d’une montagne, un gratte-ciel à l’envers ou même une forteresse imprenable pour que les célébrités puissent passer des vacances aussi luxueuses que tranquilles. Ainsi, The Line est l’une des nombreuses œuvres que le prince d’Arabie Saoudite, Mohammed Bin Salman, prévoit de réaliser. Cependant, elle est la plus importante et la plus ambitieuse, car il s’agit d’un projet de ville dans son ensemble.

La réalité est que, sur le papier, cette configuration semble tout au moins assez dystopique, mais l’entreprise semble parfaitement convaincue de la mener à bien. Après tout, elle dispose d’un budget énorme, grâce aux richesses pétrolières, et la construction offre un moyen de distribuer son économie de manière plus étendue en la concentrant non seulement dans la transformation des hydrocarbures.

