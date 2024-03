Baldur’s Gate 3 reprend sa domination sur les récompenses avec les nominations au GDC et aux BAFTA

GOTY : Le RPG de Larian, acclamé par la test, a dominé les Golden Joystick Awards, les Game Awards et les DICE Awards, remportant de nombreuses distinctions lors des trois événements, dont celui du Jeu de l’année. Cette séquence de victoires devrait se poursuivre aux BAFTA Games Awards et aux GDC Awards ce printemps. D’autres prétendants sérieux pour les deux événements à venir incluent Spider-Man 2, Alan Wake 2, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et Cocoon.

Les listes des nominés pour les BAFTA Games Awards et GDC Awards 2024 sont désormais disponibles. Quiconque a suivi les précédentes cérémonies de remise de prix pour les jeux sortis en 2023 ne devrait pas être surpris de voir quels titres sont en tête des nominations. Les gagnants des BAFTA seront annoncés le 11 avril, tandis que les GDC Awards sont prévus le 20 mars.

Bien que Baldur’s Gate 3 – l’un des jeux les plus acclamés par la test de mémoire récente – ait été le titre le plus nominé aux Golden Joystick Awards et aux Game Awards, il a été classé troisième aux DICE Awards, derrière Marvel’s Spider-Man 2 et Alan Wake. 2. Néanmoins, le RPG de Larian a décroché le titre de jeu de l’année au DICE et est revenu sur le devant de la scène avec des nominations aux prix BAFTA et GDC.

Baldur’s Gate 3 a reçu 11 nominations aux BAFTA, dont trois pour le meilleur acteur principal et deux pour le meilleur acteur dans un second rôle. Les autres nominations concernent le meilleur jeu, la réalisation artistique, le multijoueur, la musique, la narration et le choix du joueur EE. Spider-Man 2 suit de près avec 10 nominations, dont deux pour le meilleur acteur principal, tandis qu’Alan Wake 2 en a reçu huit. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom arrive en quatrième position avec sept nominations.

Bien que les mêmes titres dominent les GDC Awards, les classements sont radicalement différents. Baldur’s Gate 3 et Zelda sont à égalité avec sept nominations chacun. Tous deux sont en lice pour le jeu de l’année, le meilleur audio, le meilleur design, le meilleur récit, la meilleure technologie et le prix de l’innovation. De plus, Baldur’s Gate 3 est nominé pour l’impact social et Zelda pour le meilleur art visuel.

Une surprise notable aux GDC Awards est Cocoon. Ce jeu de réflexion, créé par le concepteur principal de Limbo et Inside, a remporté cinq nominations, dont celle du Jeu de l’année, et est également en compétition pour quatre prix BAFTA. Cocoon a remporté un prix aux Golden Joystick Awards, aux Game Awards et aux DICE Awards chacun et a été nommé jeu de l’année par Eurogamer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :