Goku et les protagonistes de Dragon Ball en larmes aux funérailles de Toriyama : les photos émouvantes de l’IA

L’utilisateur TikTok Aiworld83 a publié une série de galeries avec des photos des protagonistes de Dragon Ball lors des funérailles d’Akira Toriyama, le maître des mangas décédé le 1er mars 2024 d’un hématome sous-dural aigu.

Le 1er mars, Akira Toriyama a arrêté de dessiner des bandes dessinées pour toujours. L’auteur de Dragon Ball et Dr. Slump est décédé des suites d’un hématome sous-dural aigu. La famille n’a pas donné d’autres détails et a d’ailleurs choisi de ne communiquer sa mort que le 8 mars, alors que les funérailles avaient déjà eu lieu. Aucune initiative officielle n’a encore été annoncée pour célébrer sa disparition et surtout son œuvre.

Dragon Ball a été beaucoup de choses, mais peut-être avant tout, c’était le premier anime grand public, regardé à la télévision par une génération entière de jeunes occidentaux qui ont grandi avec peu d’internet. Il n’est donc pas étonnant que ces jours-ci, les réseaux sociaux regorgent d’hommages aux principales œuvres d’Akira Toriyama.

Parmi toutes les fanarts et les souvenirs d’enfance passés devant Italia 1, il y a un compte qui a décidé d’utiliser l’intelligence artificielle pour imaginer les personnages de Dragon Ball aux funérailles de leur créateur.

Le compte Aiworld83 est un profil TikTok spécialisé dans la publication d’illustrations sur le thème des animes créées grâce à l’intelligence artificielle. Par le passé, il avait déjà réalisé des vidéos virales basées précisément sur les personnages de Dragon Ball. On peut citer notamment Goku enfant transformé en super Saiyan blanc improbable avec 34 millions de vues.

Ces derniers jours, ce compte a publié une série de galeries montrant tous les personnages de Dragon Ball en larmes devant les funérailles de leur auteur. La série de publications a commencé avec Goku qui pose une couronne de fleurs sur une tombe, mais elle a ensuite continué avec plusieurs variantes. Des personnages en larmes vêtus de manière formelle jusqu’à ceux vêtus de leurs combinaisons de combat historiques, tenant des fleurs.

Outre les clips visionnés des millions de fois, Aiworld83 a également publié une série de galeries représentant en larmes les protagonistes de Naruto et One Piece. Les deux auteurs de ces mangas, Masashi Kishimoto et Eiichiro Oda, sont considérés comme deux des héritiers les plus importants de l’œuvre de Toriyama.